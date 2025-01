Heilbronner Pferdemarkt mit buntem Programm (22. bis 24. Februar)

Wer hat das schönste, gepflegteste und rassigste Pferd der Region? Diese Frage wird bei den traditionellen Pferdeprämierungen im Rahmen des Heilbronner Pferdemarkts am Samstag, 22. und Sonntag, 23. Februar 2025 beantwortet. Den tierischen Gewinnern winken sowohl Preisgelder als auch Ehrenpreise, gestiftet von der Stadt Heilbronn. Dazu erleben Besucherinnen und Besucher die bunte Vielfalt des Krämermarktes, wo an über 290 Ständen alles von Schönem und Skurrilem bis hin zu Praktischem angeboten wird. Der Markt hält Tausende einzigartige Dinge und Kuriositäten bereit, von Erntetüchern bis hin zu abwischbaren Tischdecken. Schnäppchenjäger aufgepasst: Mitreißende Marktschreier und Fischverkäufer preisen ihre besten Angebote an.

Auf den Flächen am Friedensplatz und dem Busbahnhof Karlstraße kommt bei den Kids keine Langeweile auf. Samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr gibt es auf dem Friedensplatz Kettenflieger, ein Riesentrampolin, eine Schießbude und ein Babyflug. Am Busbahnhof warten Attraktionen wie der X-Force Überschlag und Autoscooter sowie witzige Aktionen wie Entenangeln und Westernschießen auf die Familien. Von 11 bis 16 Uhr findet samstags und sonntags ­Ponyreiten und der Streichelzoo auf dem Friedensplatz statt. Neben dem Krämermarkt erwartet Besucher auf dem Friedensplatz die beliebte Ausstellung von regionalen Unternehmen. Für kulinarische Highlights ist bestens gesorgt: Neben den Klassikern wie Wurst, Maultaschen und Maronen gibt es neue Imbissstände mit indischen, italienischen und südamerikanischen Spezialitäten. Außerdem lassen Freiburger Käsekuchen, Bulgur-Gerichte, Cevapcici, Flammlachs und Falafel die kulinarischen Herzen höherschlagen. Darüber hinaus wird der Wilhelm-Maybach-Saal der Harmonie vom Team um Marcel Küffner von Voltino bewirtet. Neu 2025: Das Wirtshaussingen im Wilhelm-Maybach-Saal der Harmonie, von 18 - 20 Uhr! Eintritt frei.

Öffnungszeiten

Pferdemarkt/Geräteausstellung:

Sa. und So. 11 bis 18 Uhr, Mo. 11 bis 18 Uhr

Funparks: alle Tage 11 bis 19 Uhr

Ponyreiten & Streichelzoo:

Sa. und So. 11 bis 16 Uhr

Pferdeprämierung:

Sa. und So. 9 bis 13:30 Uhr

Antik- und Trödelmarkt :

Sa. 9 bis 16 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr

Wirtshaussingen:

Sa. 18 bis 20 Uhr