Heilbronner Pferdemarkt 2026 vor neuer Kulisse am Wertwiesenpark

Der Heilbronner Pferdemarkt erfindet sich neu: 2026 ­präsentiert sich die traditionsreiche Veranstaltung erstmals in einer außergewöhnlichen ­Kulisse – auf dem Festplatz am Wertwiesenpark und entlang der Neckarhalde. Zwischen ­urbaner Leichtigkeit und ­landschaftlicher Weite entfaltet sich ein Markt, der zum ­Flanieren, Entdecken und ­Genießen einlädt.

An über 100 Ständen verschmelzen Ästhetik und Alltagsnutzen zu einer charmanten Vielfalt aus Schönem, Skurrilem und Praktischem. Von liebevoll gefertigten Korb- und Holzwaren über pflegeleichte Tischdecken bis hin zu echten Kuriositäten im Vorführsektor: Hier warten tausende besondere Fundstücke und Produkte darauf, entdeckt zu werden. Marktschreier, Fischhändler wie der legendäre Käse-Maik, Wattwurm-Helmut, Keks Ronny, und Obsthändler sorgen mit Wortwitz und Angeboten für authentisches Marktflair. Der mobile Süßwaren-Supermarkt ist genauso wie die Töpfermühle aus Weinsberg eines der vielen Highlights auf dem Markt. Auch kulinarisch zeigt sich der Pferdemarkt vielseitig: Klassische Spezialitäten wie Maultaschen, Wurst und Langos treffen auf wechselnde, moderne Streetfood-Konzepte. Für Familien bietet der Funpark an allen drei Tagen von 11 bis 18 Uhr beste Unterhaltung für die Kleinen. Am Samstag, 21. Februar, ab 9 Uhr, präsentieren sich Reit- und Gebrauchspferde der Jury, bevor am Sonntag, 22. Februar, ebenfalls ab 9 Uhr, die Zuchtpferde im Mittelpunkt stehen. Die feierliche Preisverleihung findet an beiden Tagen jeweils um 13 Uhr direkt in der Reithalle statt. Ein weiteres Highlight erwartet Besucher am Sonntagnachmittag: Um 15 Uhr entführt die Reitshow »The Greatest Show – Die Magie der Pferde« das Publikum in eine faszinierende Welt aus Eleganz, Kraft und Harmonie zwischen Mensch und Tier. Eine Veranstaltung für Pferdefreunde, Familien und alle, die sich von der besonderen Atmosphäre am Trappensee begeistern lassen möchten.

Auch beim Pferdemarkt treibt die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) gemeinsam mit ihrem Partner PreZero das Thema Nachhaltigkeit voran. Ziel ist es, das Abfallaufkommen bei Großveranstaltungen spürbar zu senken. Auf dem Veranstaltungsgelände stehen dazu unter anderem zwei große Abfall-Trennungsstationen mit integrierten Pressen.

Heilbronner Pferdemarkt:

Fr. 20. bis So. 22. Februar

Festplatz am Wertwiesenpark und entlang der Neckarhalde