Heilbronner Pferdemarkt – Stöbern und Spaß vom 22.-24. Februar

Heilbronner Pferdemarkt – Stöbern und Spaß

Vom 22. bis 24. Februar verwandelt sich das Gelände rund um die Heilbronner Harmonie wieder in einen großen Krämermarkt mit Marktschreiern, Funpark und viel mehr.

Schönes, Skurriles und Praktisches entdecken – das macht den besonderen Reiz des Heilbronner Pferdemarktes aus, der auch in diesem Jahr wieder zum Bummeln um die rund 400 Stände einlädt, die rund um das Konzert und Kongresszentrum Harmonie aufgestellt werden. In den Marktgassen zwischen Allee, Oststraße, Karlstraße, Bismarckstraße, Gymnasiumstraße und Friedensplatz werden Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Textilien, Schmuck, Spielzeug oder Produkte aus dem Kunstgewerbe angeboten. Und das ist längst nicht alles: Von der Super-Föhnbürste bis zum Reifendichtgel – hier findet jeder etwas für zu Hause. Echte Schnäppchen preisen die Marktschreier an Obst- oder Blumenständen an – da kommt echte Atmosphäre auf, wie man sie in dieser Form nur auf dem Heilbronner Pferdemarkt findet.

Gleichzeitig kommt auch bei den Kleinen garantiert keine Langeweile auf. Dafür sorgt allein schon der große Funpark auf dem Friedensplatz mit einem vielfältigen Angebot für alle Altersklassen. Natürlich dreht sich auch hier alles rund um das Thema Tiere: »Dort gibt es für die Kids am Samstag und Sonntag einen Streichelzoo mit Schafen, Kaninchen und Hühnern und natürlich findet auch das tierfreundliche Ponyreiten wieder statt«, erklärt Alexander Ghassemi, der Projektverantwortliche bei der Heilbronn Marketing GmbH.

Bei einem Pferdemarkt dürfen die titelgebenden Tiere natürlich nicht fehlen: Rund 200 Pferde wurden in diesem Jahr zur Prämierung auf den Reitanlagen am Trappensee angemeldet. Um die Reitanlagen besser an das Marktgelände anzubinden, wird zum ersten Mal am Samstag und am Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr ein kostenfreier Shuttle mit der Stadtbahnlinie 4 zwischen Harmonie und Trappensee angeboten. Zudem gibt es für Pferdefans am Sonntag, 23. Februar um 17 Uhr in der Harmonie einen hippologischen Vortrag von Grand-Prix-Ausbilder Leif Hamberger.

Auf den Reitanlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee werden die rund 220 angemeldeten Pferde von einer Jury kritisch beäugt. Am Samstag, 22. Februar, ab 10 Uhr werden Reitpferde und Gebrauchspferde begutachtet. Am Sonntag, 23. Februar, ab 9 Uhr sind Zuchtpferde an der Reihe. Und am Sonntagnachmittag um 15 Uhr präsentiert der Heilbronner Reiterverein seine Reitshow. Die Preisverleihung für die in den vier Kategorien am besten bewerteten Pferde findet am Montag, 24. Februar um 12:30 Uhr im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (Wilhelm-Maybach-Saal) statt.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben dem gastronomischen Angebot im Freigelände gibt es an allen Markttagen eine Bewirtung in der Harmonie. Am Samstag, 22. Februar findet ab 14 Uhr ein »Kaffeeklatsch mit Musik« in der Harmonie statt. Am Abend lockt dann ab 18 Uhr die kostenfreie DJ-Scheunenparty im Foyer. Es gibt u.a. Fingerfood und Cocktails, der Eintritt ist frei.

Wer Flohmärkte liebt, ist beim Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie (Theodor-Heuss-Saal) richtig. Hier gibt es wahre Schätze, seltene Antiquitäten und Trödel. Der Markt hat Samstag zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet, am Sonntag liegen die Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr. Ob man bei den Händlern nun etwas Nützliches findet oder auch skurrile Dinge – allein das Suchen und Stöbern gehört für viele Besucher fest zur Pferdemarkterfahrung dazu. Immerhin könnte sich unter all dem Trödel auch der eine oder andere Schatz verbergen.

Der Pferdemarkt hat in Heilbronn eine lange Tradition, die bereits im 18. Jahrhundert begann: Da wurden zu Beginn des Vieh- und Rossmarkts die schwersten Ochsen und die schönsten Pferde prämiert. Die stolzen Besitzer erhielten damals so genannte Viehmarktstaler für ihre Tiere. Heute ist der Pferdemarkt eine Mischung aus Krämermarkt, Ausstellung, Jahrmarkt und Pferdeschau. Auch heute ist die Prämierung der Pferde und die damit zusammenhängende Preisverleihung am letzten Markttag in der Harmonie noch immer der Höhepunkt des Marktes.

Insgesamt können sich Besucher auch in diesem Jahr wieder auf eine spannende und abwechslungsreiche Veranstaltung mit vielen großen und kleinen Überraschungen freuen. Einen detaillierten Übersichtsplan sowie die Ausstellerlisten gibt es online unter www.pferdemarkt-heilbronn.de.

Heilbronner Pferdemarkt in der Innenstadt um die Harmonie

Sa. 22. bis Mo. 24. Februar

11 bis 19 Uhr (Sa. und So.)

10 bis 18 Uhr (Mo.)

www.pferdemarkt-heilbronn.de