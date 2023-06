Heilbronner Volksfest 2023

Schon seit 1926 findet das Heilbronner Volksfest statt und blickt auf eine lange Tradition zurück. In diesem Jahr findet es drei Wochen früher als gewohnt, noch vor den Sommerferien, statt. Bereits am Freitag, den 7. Juli startet das Volksfest um 18 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Harry Mergel im Göckelesmaier Zelt. Die Brauerei Haller Löwenbräu bringt zur Eröffnung die Haller Salzsieder mit. Das vollmundige Volksfestbier von Haller Löwenbräu wird 10,40 Euro pro Maß kosten, das halbe Göckele 11,20 Euro. Zudem wird es auch Heilbronner Weine und eine Cocktailbar geben. Zehn Tage lang ist auf der Theresienwiese und im Festzelt einiges geboten: Fahrgeschäfte, Karussells, Geisterbahn und ein besonders schönes Riesenrad, das Grand Soleil, warten auf die Besucher. Das Klima-Wäldchen, bietet gastronomische Angebote mit schattigen Plätzen und Grünpflanzen. Im Festzelt sorgen bekannte Bands, die sich bereits auf dem Stuttgarter Frühlingsfest bei Göckelsmeier bewährt haben, für Stimmung: Bayernmän, Atemlos, Hautnah und die Grumis. Wer es lieber etwas traditioneller mag, der darf sich jeweils am Sonntag auf den Frühshoppen mit dem Musikverein Grombach und dem Musikverein Kirchhausen freuen. Am Mittwoch ist Spartag für alle angesagt mit ermäßigten Preisen auf dem Festplatz und einem Kinderprogramm im Festzelt, einem Zauberer und Kinderschminken. Mit Vorlage eines HNV-Tickets i

st der Montag, 10 Juli für alle HNV-Kunden extra günstig und das nicht nur im Festzelt, sondern auch im Vergnügungspark. Am Freitag, 14. Juli bekommen Azubis und Studenten zwei Maß für nur 12 Euro. Täglich (außer sonntags) wird außerdem ein Mittagstisch zwischen 12 und 14 Uhr angeboten. Zum Abschluss des zehntägigen Heilbronner Volksfestes findet am Sonntag ein farbenprächtiges Feuerwerk statt.

Heilbronner Volksfest, Fr. 7. bis So. 16. Juli, 16 bis 24 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn, www.heilbronn.de