Heilbronner Volksfest 2026: Spiele der Fußball-WM werden auf der Theresienwiese übertragen

Das Heilbronner Volksfest lädt vom 3. bis 12. Juli 2026 auf die Theresienwiese ein. An zehn Festtagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit Fahrgeschäften, Live-Musik, Familienaktionen und regionaler Gastronomie. Besonders in diesem Jahr: Ab dem 4. Juli werden Spiele der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko auf einer LED-Großleinwand im Open-Air-Biergarten übertragen.

„Die Fußball-WM und das Volksfest passen hervorragend zusammen. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem die Menschen gemeinsam feiern, mitfiebern und schöne Sommerabende erleben“, sagt Volksfestwirt Karl Maier. Eröffnet wird das Volksfest am Freitag, 3. Juli, um 18 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Harry Mergel. „Das Heilbronner Volksfest ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild für gelebte Festkultur in unserer Stadt“, sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), die den Festplatz vermietet. In diesem Jahr sorge die Übertragung der Fußball-WM für eine besondere Atmosphäre: „Das Public Viewing bringt zusätzliche Stimmung auf die Theresienwiese und verbindet Menschen weit über den Sport hinaus.“ Der Name Göckelesmaier stehe dabei seit mehr als 90 Jahren für Qualität und Verlässlichkeit.

Zu den großen Attraktionen in diesem Jahr zählen das Riesenrad „Juwel“, der „Air Wolf“ sowie die XXL-Schaukel „Best XXL“. Auch Familien und Kinder dürfen sich auf zahlreiche Angebote freuen, etwa das Fahrgeschäft „Tiki Ball“. Am Montag, 6. Juli, findet von 15 bis 19 Uhr der HNV-Tag mit ermäßigten Fahrpreisen für Ticketinhaber der Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH statt. Der „Spartag für alle“ mit ermäßigten Preisen auf dem gesamten Festgelände folgt am Mittwoch, 8. Juli. Zudem gibt es ein Begleit-Programm, unter anderem mit Schminkclown Biene, Ballonkünstler „Nick the Twist“ und eine Bastelstation für Kinder.

Während der Festtage gibt es Live-Musik, Blasmusik und DJ-Abende.

Zu den Höhepunkten zählen:

Freitag, 3. Juli: Eröffnung mit Fassanstich und der Band „Jauchzaaa“

Mittwoch, 8. Juli, ab 18 Uhr: „Party hoch 3“

Samstag, 11. Juli, ab 18.30 Uhr: „The Blacks“ aus Öhringen

Blasmusik zum Frühschoppen von 11.30 bis 14.30 Uhr spielen:

Sonntag, 5. Juli: Musikverein Grombach

Sonntag, 12. Juli: Musikverein Kirchhausen

Kulinarisch bietet das Volksfest klassische Festzeltgerichte, internationale Spezialitäten sowie Cocktailstände. Das Bier im Festzelt liefert erneut die Löwenbrauerei aus Schwäbisch Hall. „Ein gutes Volksfest braucht ein gutes Bier“, sagt Geschäftsführer Peter Theilacker. Das Meistergold stehe für leichten Sommergenuss und gesellige Stunden im Festzelt. Das Heilbronner Volksfest zählt zu den größten Veranstaltungen der Region. Den Abschluss bildet am 12. Juli gegen 22.30 Uhr ein großes Feuerwerk.

Weitere Informationen: www.heilbronn.de/volksfest