Heilbronner Volksfest (8. bis 17. Juli 2022): Highlight im Sommer

Endlich wieder am Start – und das schon zu einem früheren Termin: Vom 8. - 17. Juli 2022 geht es auf der schönen Theresienwiese so richtig rund! Viele tolle ­Attraktionen, leckeres Bier und ­natürlich knusprige Göckele ­warten auf die Besucher.

Frank Eppler Frühfest

Das Heilbronner Volksfest bietet wie jedes Jahr eine bunte Erlebniswelt für Jung und Alt mit tollen Attraktionen, einem vielseitigen Programm und ansprechenden Aktionstagen. Wie üblich sorgen die Fahrgeschäfte und natürlich das gemütliche, traditionell eingerichtete Göckelesmaier-Festzelt mit den knusprig gegrillten Göckele, dem frisch gezapften Volksfestbier der Löwenbrauerei Hall und vielen weiteren Leckereien wie Haxen, Burger oder Maultauschen, für einen Mix aus Tradition, Genuss und Party. Adrenalin-Junkies können sich auf Fahrgeschäfte wie »Collossus«, »Polyp XXL« , »Propeller« oder »High Impress« freuen, denn der Name ist stets Programm. Wer es dagegen etwas weniger aufreibend mag, erfreut sich am vielseitigen Programm und den Aktionstagen.

Außer der traditionellen Eröffnung mit Fassanstich durch den Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel am 8. Juli finden unter anderem am 10. Juli ein Frühschoppen mit dem Musikverein Kirchhausen und der Championsday statt. Zusätzlich feiert jeder Inhaber eines HNV-Tickets am 11. Juli zum HNV-Tag von 15 bis 19 Uhr extra günstig und erhält einen 3 €-Gutschein zum Verzehr im Festzelt.

Am 13. Juli lockt der Spartag mit stark ermäßigten Preisen und einem tollen Kinderprogramm im Festzelt und auf der Theresienwiese. Und natürlich gibt es auch wieder eine MORITZ-Party-Nacht: Am Donnerstag, 14. Juli kann zum Specialpreis ordentlich gefeiert werden. Am Freitag, 15. Juli wird es für alle Studis & Azubis interessant: Hier schmecken 2 Maß Bier für nur 11 Euro (zzgl. 0,80 € Bedienungsgeld je Maß). Mit Voranmeldung auf facebook oder mit Studentenausweis bzw. Azubi-Nachweis vor Ort.

Am 17. Juli ist zum Abschluss und Höhepunkt noch einmal besonders viel geplant: Bereits um 11.30 Uhr wird Frühshoppen mit Livemusik des Musikvereins Grombach geboten. Dieser tolle Tag wird dann gegen 22.30 Uhr mit einem beeindruckenden Feuerwerk gebührend beendet.

Heilbronner Volksfest

Fr. 8. bis So. 17. Juli

Theresienwiese Heilbronn

www.goeckelesmaier.de

Volksfest-Programm

Freitag, 8. Juli

18 Uhr Offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Oberbürgermeister Harry Mergel

Sonntag 10, Juli

11:30 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Kirchhausen

17 Uhr Champions Day

Montag, 11. Juli

15 - 19 Uhr HNV-Tag mit Nachlass für Fahrscheinbesitzer

Mittwoch, 13. Juli

14 Uhr Spartag mit Kinderprogramm

Donnerstag, 14. Juli

18 Uhr MORITZ Party-Nacht

Freitag, 15. Juli

17 - 22 Uhr Studis & Azubis-Abend

Sonntag 17. Juli

11:30 Uhr Frühschoppen mit dem Musikverein Kirchhausen

22:30 Uhr Abschlussfeuerwerk

MORITZ Partynacht auf dem Volksfest

Ralf Seidel Volksfest Heilbronn - Göckelesmaier

Mit der MORITZ Partynacht auf dem Heilbronner Volksfest wird der Feierabend zu einem Feier-Abend der ganz besonderen Art. Schlemmen, schunkeln, feiern und abtanzen. Das geht am Donnerstag, den 14. Juli ab 18 Uhr. MORITZ präsentiert die Partynacht schon seit Jahren in Kooperation mit dem Festwirt und Haller Löwenbräu. Einen 10er-Tisch inklusive 10 Maß Bier und 10 halben Göckele kann man sich vorab (bis spätestens 11. Juli, 18 Uhr) beim Festwirt unter der E-Mail-Adresse ­info@goeckelesmaier.de für nur 142 statt regulär 202 Euro im Vorfeld buchen (Buchung am Abend selbst nicht mehr möglich). Knusprige Göckele und mitreißende Partymusik garantieren einen Abend, der lange im Gedächnis bleibt.