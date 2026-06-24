Das Heilbronner Volksfest lädt vom 3. bis 12. Juli 2026 auf die Theresienwiese ein. An zehn Festtagen erwartet die ­Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit ­Fahrgeschäften, Live-Musik, ­Familienaktionen und ­regionaler Gastronomie.

Besonders in diesem Jahr: Ab dem 4. Juli werden Spiele der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko auf einer LED-Großleinwand im Open-Air-Biergarten übertragen. »Die Fußball-WM und das Volksfest passen hervorragend zusammen. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem die Menschen gemeinsam feiern, mitfiebern und schöne Sommerabende erleben«, sagt Volksfestwirt Karl Maier. Eröffnet wird das Volksfest am Freitag, 3. Juli, um 18 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Harry Mergel. »Das Heilbronner Volksfest ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild für gelebte Festkultur in unserer Stadt«, sagt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), die den Festplatz vermietet. In diesem Jahr sorge die Übertragung der Fußball-WM für eine besondere Atmosphäre: »Das Public Viewing bringt zusätzliche Stimmung auf die Theresienwiese und verbindet Menschen weit über den Sport hinaus.« Der Name Göckelesmaier stehe dabei seit mehr als 90 Jahren für Qualität und Verlässlichkeit. Zu den großen Attraktionen in diesem Jahr zählen das Riesenrad »Juwel«, der »Air Wolf«, der Riesen-Kettenflieger »Jules Verne« sowie die XXL-Schaukel »Best XXL«. Auch Familien und Kinder dürfen sich auf zahlreiche Angebote freuen, etwa das Fahrgeschäft »Tiki Ball«.

Am Montag, 6. Juli, findet von 15 bis 19 Uhr der HNV-Tag mit ermäßigten Fahrpreisen für Ticketinhaber der Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr GmbH statt. Der »Spartag für alle« mit ermäßigten Preisen auf dem gesamten Festgelände folgt am Mittwoch, 8. Juli. Zudem gibt es ein Begleit-Programm, unter anderem mit Kinderschminken und einer Bastelstation für Kinder. Kulinarisch bietet das Volksfest klassische Festzeltgerichte, internationale Spezialitäten sowie Cocktailstände. Das Bier im Festzelt liefert erneut die Löwenbrauerei aus Schwäbisch Hall. Den Abschluss bildet ein großes Feuerwerk.

Heilbronner Volksfest

Fr. 3. bis So. 12. Juli, 16 bis 24 Uhr, Theresienwiese, Heilbronn

www.heilbronn.de