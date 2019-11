Heilbronner Weihnachtsmarkt im Zeichen des Käthchens

Aus dem Heilbronner Weihnachtsmarkt wird der Käthchen Weihnachtsmarkt. Erstmals wird die Symbolfigur der Stadt zur Patin für die neu ausgerichtete Veranstaltung, die vom 26. November bis 22. Dezember in der Heilbronner Innenstadt stattfinden wird.

Pünktlich zum 50. Weihnachtsmarkt in Heilbronn wurde es Zeit für ein neues Konzept, so Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. »Unser Weihnachtsmarkt hat sich stets durch Weiterentwicklungen und Experimente ausgezeichnet. Was uns bislang allerdings immer gefehlt hat, war ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Städten.« Die Folge seien rückläufige Beschickerzahlen in den vergangenen Jahren gewesen. »Es fehlte uns an Profil, wir stachen nicht aus der Masse heraus«, betont Andreas Zaiß, Leiter der Event-Abteilung bei der Heilbronn Marketing GmbH. So sei man schnell auf das Käthchen, die Symbolfigur der Stadt Heilbronn gekommen. »Das Käthchen ist eine sympathische Botschafterin und präsente Figur und somit perfekt dazu geeignet, dem Heilbronner Weihnachtsmarkt ein hervorstechendes Thema zu geben«, so Zaiß.

Begleitet wird die Neuausrichtung von Käthchen-Stollen (von den Bäckerei Härdtner und Mitterer), einem speziellen Käthchen-Glühwein (von der Genossenschaftskellerei Heilbronn eG), ein Käthchen-Tee (von Tee Gschwender) Käthchen-Briefmarken (von RegioMail) sowie einer Bäckerwerkstatt und einem besonderen Käthchen-Programm: Zu den Programmpunkten

Nadine Bräuninger (RegioMail), Karl-Josef Jochim (Tee Gschwender), Arne Maier (Genossenschaftskellerei Heilbronn), Dietmar Sandel (Bäckerei Mitterer & Härdtner) und Andreas Zaiß (Heilbronn Marketing) um die neue Käthchen-Skulptur

werden unter anderem ein animierter Adventskalender an der Rathausfassade, Käthchen-Führungen und -Vorlesungen sowie diverse Wettbewerbe zählen. In der Innenstadt werden rund um das Rathaus, auf dem Kiliansplatz und in den Fußgängerzonen insgesamt acht mannshohe Skulpturen des weihnachtlich gestalteten Käthchens aufgestellt. »Der Weihnachtsmarkt ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Handel und Gastronomie. Entsprechend ist es uns wichtig, die Kunden an die Stadt zu binden«, erklärt Zaiß.

Auch die Käthchen selbst wurden von Anfang an in den Prozess der Weihnachtsmarktgestaltung eingebunden, wie Käthchen Jasmin Heyd stellvertretend betonte: »Für uns alle ist das eine Riesenehre und wir sind wahnsinnig gespannt, wie der neue Käthchen Weihnachtsmarkt angenommen werden wird.« Eröffnet wird der Käthchen Weihnachtsmarkt am Dienstag, 26. November, um 18.05 Uhr auf dem Markplatz von Oberbürgermeister Harry Mergel. Bis zum Sonntag, 22. Dezember wird er dann täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein.

Am Samstag, 30. November findet bis 22 Uhr das Weihnachts-Nightshopping statt. Dirt können dann Weihnachtseinkäufe in vielen teilnehmenden Geschäften ohne vorweihnachtlichen Stress erledigt werden. Anschließend kann man sich eine Tasse Glühwein oder ein Stück Lebkuchen auf dem Weihnachtsmarkt selbst gönnen.