Herbstlicher Genuss beim Martini Markt in Öhringen, 09.11.26

Goldenes Herbstlicht auf den Straßen und der verlockende Duft von feinen Leckereien in der Luft: Es ist wieder Zeit für den Martini Markt. Am Sonntag, dem 8. November, verwandelt sich Öhringen in ­einen stimmungsvollen Treffpunkt für die ganze Region. Der verkaufsoffenene Sonntag bietet von 13 bis 18 Uhr die ideale Gelegenheit für einen entspannten Einkaufsbummel mit herbstliche Köstlichkeiten Die Öhringer Geschäfte freuen sich auf Besuch! In dieser besonderen Atmosphäre wird der Martini Markt zu weit mehr als nur einer Veranstaltung – er lädt dazu ein, den Herbst mit allen Sinnen zu genießen. Unter dem Motto »Kulinarische Highlights« begeistert er sowohl Einheimische als auch Gäste aus der ganzen Region. Denn wenn in Süddeutschland der Martinstag naht, erwachen zahlreiche Traditionen zum Leben. Das Ende des ­»Bauernjahres«, der köstliche Brauch der Martinsgans und die stimmungsvollen Laternenumzüge gehören untrennbar dazu und verleihen dem Fest seinen ganz besonderen Zauber.

Ein echter Besuchermagnet auf dem Marktplatz ist die große Strohpuppe, die als sympathisches ­Maskottchen auf herbstliche Fotomomente mit der ganzen Familie wartet. Hochspannung verspricht zudem die große Martini-Verlosung, die 2026 mit einer noch größeren Preisauswahl begeistert. Dieses Mal ganz neu: Es werden 50 »I Love ÖHR«-Gläser verlost, jeweils gefüllt mit einer Gutscheinliebe! Besucher können sich auf regionale Köstlichkeiten von Just Bauer, dem Obsthof Rembold, Obstbau & Brennerei Ickert sowie Nussknacker 1964 freuen. Neben ­kuscheligen Plüschgänsen von ­Limali, kreativen Bastelbüchern von Bauer Spielwaren und trendigen Holzschneidebrettern Zeitgeist gibt es auch ­küchenfertige Bio-Weidegänse, feinen Glühwein der Weinkellerei Fürstenfass, Party-Fässer von Haller Löwenbräu und viele weitere Überraschungen zu gewinnen! Die jüngsten Besucher dürfen sich auf Leckereien und das Kinderkarussell in der Poststraße freuen. Ein stimmungsvoller Höhepunkt des Tages ist der traditionelle Laternenumzug, der um 17 Uhr an der Stiftskirche startet. Genauso erwartet die Gäste von 14 bis 16.30 Uhr ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm an verschiedenen Plätzen der Stadt. Bei der Stadtbücherei sorgen die Gebrüder Widerlich für magische Momente, während am Marktplatz das Ensemble Clarinotett herbstliche Klänge anstimmt. In der Poststraße rockt Tim mit Band das Publikum, und am Oberen Tor lädt Spielzimmer zum Verweilen ein. Auch kulturell hat der Martini Markt ­einiges zu bieten: Das Museum »Werkstatt Pflaumer« öffnet von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt seine Türen und lädt zu spannenden Einblicken in die Stadtgeschichte ein. Die Stadtbücherei ist von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet und feiert 20 Jahre Kuh Lieselotte. Im Ö-Center und im Steinsfeldle warten zusätzlich Aktionen, herbstliche Deko-Ideen, modische Outfits und viele Inspirationen für die goldene Jahreszeit.

Martini Markt, So. 8. November, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt, Öhringen, oehringen-lieblingsstadt.de