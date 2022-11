Herbstmarkt und Einkaufssonntag - Der Esslinger Herbst lädt ein

Am Sonntag, 6. November findet der Esslinger Herbst statt. Die Fachgeschäfte in der Stadt am Neckar haben von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und die Gastronomie lädt zu kulinarischen Köstlichkeiten.

Beim Herbstmarkt – bereits ab 11 Uhr – am Rathaus, am Postmichel und in der Ritterstraße gibt es herbstliche Genüsse mit Kunsthandwerk und Antiquitäten. Auf dem Blarerplatz und in der Strohstraße kann man beim Floh- und Trödelmarkt schlendern, schauen und Schnäppchen machen.

Unter dem Motto »Märkte mit Musik« wird entspannte Live-Musik – mit Saxofon, Gitarre und Looper – zwischen den Marktständen und vor den Läden gespielt. Zudem sind in der Küferstraße „Betty ond die Lala Buaba“ am Start. Am Postmichel heißt es »Mode, Kunst & Saxofon«.

Schlienz Tours lädt am »Tag der Reise« ab 11 Uhr zu interessanten Vorträgen ins Alte Rathaus und zur Busausstellung auf dem Marktplatz ein. Dort werden mehrere Luxus-Reisebusse präsentiert und jede:r kann sich rund um das Reisen informieren und beraten lassen.

Auf dem Hafenmarkt ist ab 11 Uhr das HEIGES-Spieleparadies zu Gast. Unter dem großen bunten Zelt warten zahlreiche Geschicklichkeitsspiele aus Holz auf die Gäste. In einem kleineren Zelt unter den Platanen befinden sich Spiele speziell für junge Leute und Erwachsene.

Wenn ab 13 Uhr die Fachgeschäfte öffnen, dann gibt’s vor und in den Läden besondere Aktionen und Angebote für die Kunden: Hoodies designen, sich vom Pancake Man portraitieren lassen, Herbst-Dekoration basteln, Glücksrad drehen und gewinnen, vieles verkosten und ausprobieren und manches mehr. Auf dem Bahnhofsplatz können Kinder Karussell fahren und Mandeln, Zuckerwatte und andere süße Sachen genießen.

Weil es im herbstlichen November langsam immer dunkler wird, sind alle Kinder eingeladen mit der Laterne in die City zu kommen. Beim Esslinger Herbst startet die Aktion »Laternen in die City«. Bei fünf Spiel- und Bastelgeschäften gibt‘s die Sternenkarten. In jedem der fünf Läden bis 30. November einen Stern stempeln lassen und mit fünf Stempeln ein kleines Dankeschön bekommen. Und unter allen Sternenkarten werden »CITYCARDs« zum Einkauf von schönen Weihnachtsgeschenken verlost.

Esslinger Herbst

So. 6. November, 11 bis 18 Uhr, Innenstadt, Esslingen,

alle Infos: www.city-esslingen.de und

www.instagram.com/city.esslingen