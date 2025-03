Bei »Blutostern 1525 – Aufstand zwischen Sulm und -Weibertreu« erinnern die Stadt Neckarsulm, die Stadt Weinsberg und die -Gemeinde Erlenbach an eine der ersten Massenbewegungen in Deutschland.

Im Jahr 2025 jährt sich das historische Ereignis des Bauernkriegs zum 500. Mal. In den Jahren 1524 bis 1526 erhoben sich Bauern, Städter und Bergknappen gegen die Ausbeutung durch ihre Feudalherren. Erstmals wurden universale Freiheitsrechte gefordert und eine allgemeine Gleichheit aller Menschen propagiert. Die Aufstände erzielten eine bis dahin nicht gekannte Reichweite und können als die erste Massenbewegung der deutschen Geschichte gelten. Die bäuerliche Bevölkerung, Städter und Bergleute forderten damals von ihren Feudalherren mehr Rechte, darunter die Aufhebung der Leibeigenschaft, die Abschaffung von Frondiensten und Abgaben, aber auch die freie Wahl des örtlichen Pfarrers. Anfang April 1525 bildeten sich der Neckartaler Haufen unter der Führung von Jakob »Jäcklein« Rohrbach und der Odenwälder Haufen und schlossen sich wenig später zusammen. Gemeinsam zogen sie nach Neckarsulm und nahmen auf ihrem Weg mehrere Orte ein. Den Burgvogt ließen sie durch die Spieße laufen. Diese Hinrichtung per Landsknecht-Strafe ging als »Weinsberger Blutostern« in die Geschichte ein.

Am Freitag, 2. Mai, können Besucher von 10 bis 18 Uhr das historische Bauernlager am Schützenhaus in Neckarsulm besichtigen. 200 Darsteller zeigen das Lagerleben des Bauernhaufens. Höhepunkte des Tages sind zwei Inszenierungen historisch verbürgter Szenen um 11 Uhr und 14:45 Uhr. Handwerker, Künstler und ein Kinderprogramm sorgen für Unterhaltung. Am Samstag, 3. Mai, sammeln sich die Aufständischen am Lager in Neckarsulm, um ab 10 Uhr der historischen Marschroute nach Weinsberg zu folgen. Eine kurze Aufführung in Erlenbach um 10:45 Uhr an der Sulmtalhalle unterbricht den Marsch. In Weinsberg wird das Geschehen des sogenannten »Blutosterns« um 14 Uhr am Grasigen Hag in der Inszenierung »Sturm auf Weinsberg« nachgestellt. Am Samstag, 3, Mai, und Sonntag, 4. Mai, findet ab 12 Uhr rund um die Johanneskirche in Weinsberg ein Bauern- und Handwerkermarkt mit Handwerkskunst, regionalen Produkten und kulinarischen Spezialitäten statt. Mitmachaktionen für Kinder und ein buntes Rahmenprogramm mit Musik, Gaukelei, Feuershow und mehr sorgen für Unterhaltung. Von Freitag, 2. Mai, bis Sonntag, 4. Mai, werden in einem historischen Lager auf der Burgruine Weibertreu ab 10 Uhr Einblicke in das zivile und militärische Leben des 16. Jahrhunderts gewährt.

Fr. 2. bis So. 4. Mai, Neckarsulm, Weinsberg & -Erlenbach, vollständiges Programm auf den kommunalen Webseiten