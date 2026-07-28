Hochdorfer Kronenbrauerei verbindet Tradition, Nachhaltigkeit und Genuss beim Hochdorfer Hopfenfest am 8. & 9. August

Seit über 350 Jahren steht die Hochdorfer Kronenbrauerei für handwerkliche Braukunst und wird heute als unabhängige Familienbrauerei in zwölfter Generation von der Familie Haizmann geführt. Regionalität prägt das Handeln der Brauerei. Mit der Initiative RegioKorn arbeitet sie eng mit Landwirten aus der Region zusammen. Braugerste und Brauweizen werden nach strengen Nachhaltigkeitskriterien angebaut – ohne Glyphosat, Wachstumsregler, Gentechnik oder Klärschlamm. Faire Preise schaffen langfristige Partnerschaften und fördern eine nachhaltige Landwirtschaft. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist der eigene Hochdorfer Hopfengarten. Seit seiner Wiederanlage im Jahr 1993 baut die Brauerei dort Aromahopfen an und zählt damit zu den wenigen Brauereien Deutschlands, die eigenen Hopfen für ihre Bierspezialitäten verwenden. Qualität und Genuss stehen im Mittelpunkt. Seit 2012 werden alle Biere nach den anspruchsvollen Slow-Brewing-Richtlinien gebraut. Das Gütesiegel steht für traditionelle Brauverfahren, sorgfältig ausgewählte Rohstoffe und ausreichend Zeit für die Reifung – beste Voraussetzungen für außergewöhnlichen Biergenuss. Nachhaltigkeit ist dabei gelebte Praxis: Die Brauerei produziert CO 2 -neutral und setzt vollständig auf erneuerbare Energien. Für ihre hohe Qualität wurde sie beim Deutschen Brauertag 2026 zum neunten Mal mit dem DLG-Bundesehrenpreis ausgezeichnet. Das Hochdorfer Helle wurde 2025 zum »Bestes Helles Deutschlands« gekürt.

Am 8.und 9. August findet das Hochdorfer Hopfenfest statt. Der Eintritt ist frei. Es wird an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am Samstag öffnen ab 15 Uhr die Streetfood- und Getränkestände, sowie das Kinderprogramm, ab 18 Uhr sorgen »4 More Friends« und »True Collins« für Live-Musik. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst, es folgen Fassanstich, Blasmusik und ein großes Familienprogramm.

Hochdorfer Hopfenfest im Brauereihof

Sa. 8. & So. 9. August, Hochdorfer Kronenbrauerei, Otto Haizmann KG Rottweiler Str. 16-20, 72202 Nagold-Hochdorf, facebook.com/hochdorfer.de, www.hochdorfer.de