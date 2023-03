Hochzeitsvorbereitungen - Das solltest du als Trauzeuge auf dem Schirm haben

Der schönste Tag im Leben eines Paares ist wohl auch heute noch die Hochzeit. Damit dieser Tag zu einem unvergesslichen Ereignis wird, gibt es jede Menge zu tun. Bei den Hochzeitsvorbereitungen steht das zukünftige Ehepaar aber nicht allein da. Die gewählten Trauzeugen haben nämlich nicht nur die Aufgabe, im Standesamt oder in der Kirche die Eheschließung mit ihrer Unterschrift zu bestätigen, sondern sind auch bei den Hochzeitsvorbereitungen eine wichtige Unterstützung. Das sind die wichtigsten Aufgaben der Trauzeugen bei der Hochzeitsvorbereitung.

Beratung bei der Auswahl der Hochzeitsgarderobe

Lorena Villarreal from Pixabay

Das Brautkleid, der Brautschmuck und die Schuhe wollen sorgfältig ausgewählt sein. Alles muss zusammenpassen. Dazu gehörten auch der Brautstrauß und die Frisur. Trauzeuge und Trauzeugin sind bei der Auswahl beteiligt. Gemeinsam mit dem Paar wählen sie die Garderobe aus und bestimmen auch die Hochzeitsfarbe, die sich dann durch die gesamte Hochzeit von den Einladungskarten über die Garderobe bis hin zur Dekoration zieht.

Organisation des Junggesellenabschieds

Vor dem Ja-Wort feiern die meisten zukünftigen Eheleute noch einmal einen zünftigen Junggesellenabschied. Die Organisation übernehmen die Trauzeugen. Ob schöner Wochenendausflug mit den Freundinnen oder dicke Sause im Club mit den Jungs - die Trauzeugen kümmern sich um alles. Dazu gehört das Buchen der Reise, die Planung der Events und Ausflüge, aber auch das Organisieren der wichtigen Accessoires und der Versorgung mit Essen und Trinken liegt in den Händen der gewählten Trauzeugen. Wichtig ist, dass man den Junggesellenabschied mit dem zukünftigen Bräutigam und der Braut abspricht. Nicht jeder und jede mag ihn feiern und jeder und jede hat dabei auch seine ganz eigenen Vorstellungen.

Unterstützung bei der Organisation der Hochzeit

Eine Hochzeit zu planen, ist eine große Herausforderung. Viele Dinge müssen dabei beachtet werden. Wird etwas vergessen, kann dies kleine Malheur einen ganzen Tag ruinieren. Trauzeugen unterstützen das Paar bei der Gestaltung und Versendung der Einladungskarten, bei der Buchung der Location und der Übernachtungsmöglichkeiten, der Band und des Essens. Trauzeugen helfen auch bei Dekoration, die Vorbereitung eines Hochzeitsbuches, einer Fotowand oder einer kleinen Präsentation. Zudem kümmern sich die Trauzeugen um die Fahrten rund um die Hochzeit. Ein Oldtimer für die Hochzeit oder eine Hochzeitskutsche muss organisiert werden, aber auch die Hin- und Rückfahrten der Gäste.

Ansprechpartner bei der Hochzeitsfeier

Auch am Abend vor der Hochzeit und am Tag der Hochzeit sind die Trauzeugen für das Hochzeitspaar da. Am Abend vorher beruhigen Trauzeugen Braut und Bräutigam. Wohnt das Paar schon zusammen, dann verbringt die Braut traditionell die Nacht vor der Hochzeit bei der Trauzeugin. Am Tag der Hochzeit ist die wichtigste Aufgabe die, die Eheschließung zu bezeugen. Trauzeugen des Bräutigams haben die Aufgabe, die Ringe bis zum Anstecken auf die Finger aufzubewahren. Trauzeugen der Braut nehmen den Brautstrauß beim Unterschreiben und Ringe Aufstecken in ihre Obhut.

Bei der Feier sind die Trauzeugen Ansprechpartner für Gäste und Catering, damit die frisch verheirateten Eheleute ihren Tag ganz ohne Stress genießen können. Üblich ist es auch, dass die Trauzeugen eine Rede auf die Eheleute halten.

Helfer nach der Hochzeitsfeier

Die Feier ist beendet, alle Gäste sind nach Hause gefahren oder in ihre Zimmer verschwunden. Auf die Trauzeugen wartet dann noch einmal Arbeit. Die Reste des Buffets müssen gelagert, die Geschenke transportiert und das Lokal von den Überbleibseln der Party befreit werden. Dekorationen, Fotowände, Gästebücher und Präsentationsausrüstung werden abgebaut und verstaut. Ob dies noch in der Nacht oder am nächsten Morgen geschieht, sprechen die Trauzeugen mit dem Brautpaar ab.