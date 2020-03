Hohenloher Baumesse präsentiert am 28. und 29.3. die aktuellen Trends in Crailsheim

Vom 28. bis 29. März ist der Hangar in Crailsheim bereits zum dritten Mal Schauplatz der Hohenloher Baumesse. An beiden Tagen informieren überregionale und regionale Unternehmen alle Besucher rund um die Themen Bauen, Wohnen, Renovieren, Energiesparen und clever Finanzieren.

Die Baumesse wächst seit der ersten Auflage, bereits 2019 konnte die Zahl der Aussteller als auch Besucher deutlich gesteigert werden. Dazu setzt die Messe auf aktuelle Trendthemen, die den Besuchern nutzen und am Herzen liegen. So zum Beispiel die Heizung, die immer mehr Menschen als maßgeblichen Kostenverursacher in Bestandsimmobilien sanieren möchten. Ob sich nun aber eine komplett neue Anlage anbietet, vielleicht sogar Photovoltaik-Module auf das Dach passen und ein geeigneter Batterie-Speicher dazugehört, diese Fragen können nur die Experten der Baumesse im persönlichen Gespräch beantworten. Denn im Gegensatz zur anonymen Online-Recherche kann auf der Messe auf die individuelle Situation der einzelnen Besucher eingegangen werden. So steht einer geeigneten Heizungslösung, die schon bald alle Investitionskosten eingespielt hat und somit schnell Kosten spart, nichts mehr im Wege. Doch nicht nur die Heizung ist wichtig, wenn die Nebenkosten sinken sollen. Eine gute Dämmung, die auch geeignete Fenster mit einbezieht, kann bereits einen signifikanten Unterschied machen – auch hierzu wird auf der HBF informiert.

Um Entspannung geht es bei allen Experten zum Thema Badezimmer. Das Bad ist heute nicht nur ein pragmatischer Ort, sondern Wellness- und Wohlfühloase im eigenen Zuhause. Auch Anpassungen für eine barrierefreie und altersgerechte Nutzung sind hier wichtig. So haben Bewohner noch länger Freude am Eigenheim.

Ein Höhepunkt an beiden Messetagen ist die Kochshow mit dem Freiherrn von Berlichingen, vom Roten Schloß in Jagsthausen. In der ehemaligen Remise des Roten Schlosses residiert das Restaurant mit seiner Schlossküche, die von herzhaft rustikal bis exklusiv jeden Gaumen verzückt. Am Samstag und Sonntag jeweils um 13 und 15 Uhr kommen die Gourmetfreunde auf Ihre Kosten. Gekocht wird in einer Originalküche des Küchenstudios Berger aus Bretzfeld (www.kuechenerlebniswelt.com).

Im dritten Jahr hat der Veranstalter zudem die Organisation auf Grundlage des bewährten Konzepts weiterentwickelt. Kostenfreie Fachvorträge sowie ein leckeres Catering durch die Food Truck Street sind fester Bestandteil der Baumesse. Ein Höhepunkt wird sicher der Vortrag »Ausblick 2020 – Grund zum Umdenken« des Chefvolkswirts der LBBW, Uwe Burkert, Mitglied im Kuratorium des ifo-Instituts in München und der IAW in Tübingen, dem EconomicAdvisor-Commite des IFF/ Washington, im European Coverd Council sowie zahlreichen Anlegerausschüssen.

Damit ist das Angebot der BF Baumesse in Crailsheim einmal mehr breit gestreut und bietet für alle Interessen wertvolle und nachhaltige Informationen. Die Stadt Crailsheim wird am Sonntag einen Shuttleverkehr von der Stadt zum Hangar einrichten und somit den verkaufsoffenen Sonntag mit der Messe als Gesamt-event verbinden.

HBF 2020, Sa. 28. und So. 29. März, je 11 bis 18 Uhr

Eintritt: 3 Euro, für Kinder bis 16 Jahren Eintritt frei, Sonntag: kostenloser Shuttleservice von der Innenstadt und zurück, Hangar, Crailsheim, www.bf-messe.de