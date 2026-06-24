Hohenloher Bergfest 2026: Der Berg ruft!, 17. bis 19.07.26

Vom 17. bis 19. Juli lädt die TSG Waldenburg zum 78. Hohenloher Bergfest auf den »Balkon Hohenlohes« ein. Drei Tage lang erwartet die Besuchenden eine ­gelungene Mischung aus Sport, Unterhaltung, Musik und kulinarischen Genüssen. Den Auftakt macht am Freitagabend ab 19.30 Uhr die Sportlerehrung der Stadt Waldenburg im Festzelt am Sportplatz. Die verschiedenen Abteilungen der TSG sorgen mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm für beste Unterhaltung. Ab etwa 20.30 Uhr übernimmt die Acoustic-Rock-Band »AcoustasoniXs« die Bühne und begeistert mit einem stimmungsvollen Mix bekannter Coversongs. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Sports. Ein besonderes Jubiläum feiert dabei der H.U. Nepper Kinder-Cross-Duathlon, der bereits zum 20. Mal ausgetragen wird. Die Kombination aus Laufen und Radfahren auf abwechslungsreichen, altersgerechten Cross-Strecken sorgt Jahr für Jahr für spannende Wettkämpfe und jede Menge Spaß. Zum Jubiläum dürfen sich Teilnehmende und Zuschauer auf eine ganz besondere Atmosphäre freuen. Neben den Wettbewerben in verschiedenen Altersklassen warten attraktive Preise bei der traditionellen Tombola auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Kinder-Cross-Duathlon steht seit 20 Jahren für Bewegung, Gemeinschaft, Teamgeist und Freude am Sport. Nach einer Stärkung im Festzelt geht es ab 15 Uhr sportlich weiter. Beim 6. Bergfest-Elfmeterturnier können Mannschaften ihr Können vom Punkt unter Beweis stellen. Ein weiterer Höhepunkt wird das Sportschulturnier der Sport- und Physioschule Waldenburg sein. Ab 12.30 Uhr messen sich Sportbegeisterte in den Disziplinen 3x3-Basketball, Ultimate Frisbee und Beachvolleyball. Unter dem Motto »Teamgeist, Fairness, Leidenschaft« stehen spannende Wettkämpfe, gemeinsamer Sport und das Miteinander im Mittelpunkt. Am Samstagabend verwandelt sich das Festzelt schließlich in eine Partyzone. Ab 20 Uhr sorgen die Waldenburger Lokalmatadoren von »June« für beste Stimmung, bevor die Coverband »Snow« mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire den Berg zum Beben bringt.

Der Sonntag beginnt traditionell mit einem Weißwurstfrühstück ab 9.30 Uhr im Festzelt. Anschließend findet gegen 10 Uhr im benachbarten Birkenwäldle der Sportlergottesdienst mit der »Come Home Band« statt. Für die jüngsten Besucher wird ab 12 Uhr ein abwechslungsreiches Kinderprogramm angeboten. Der sportliche Höhepunkt des Wochenendes folgt um 12.30 Uhr mit dem Start des 35. Kratschmayer Triathlons am Neumühlsee. Zunächst gehen die Staffelteams ins Wasser, bevor eine halbe Stunde später die Einzelstarter folgen. Die Siegerehrung findet gegen 15.30 Uhr im Festzelt statt. An allen drei Tagen sorgen regionale Speisen und Getränke für das leibliche Wohl. Die TSG Waldenburg freut sich darauf, gemeinsam mit Gästen, Sportlern und Familien ein unvergessliches Bergfest Wochenende zu feiern.

Programm:

Fr. 17. Juli, 19.30 Uhr: Sportlerehrung der Stadt Waldenburg im Festzelt am Sportplatz

20.30 Uhr: Party mit den AcoustasoniXs

Sa. 18. Juli, 11 Uhr: H.U. Nepper Kinder-Cross-Duathlon

12.30 Uhr: 3x3-Basketball, Ultimate Frisbee und Beachvolleyball

15 Uhr: 6. Bergfest-Elfmeterturnier

20 Uhr: Party mit »June« und »Snow«

So. 19. Juli, 9.30 Uhr: Weißwurstfrühstück

10 Uhr: Sportlergottesdienstmit der »Come Home Band«

12 Uhr: Kinderprogramm

12.30 Uhr: Kratschmayer Triathlon am Neumühlsee

15.30 Uhr: Siegerehrung

Hohenloher Bergfest 2026, Fr. 17. bis So. 19. Juli, Waldenburg, www.waldenburg-hohenlohe.de