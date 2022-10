Hohenloher Freilandmuseum: Vorweihnachtlicher Markt

Am Samstag, 19. November, 11 bis 20 Uhr und Sonntag, 20. November, 11 bis 18 Uhr, lädt das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen zum Vorweihnachtlichen Markt ein. Traditionelle Produkte wie handgefertigte Kränze und Naturgestecke, Filzarbeiten, Keramik, Kräuterseifen und Schmuck, auch erlesene Liköre, Honigprodukte, Krippen und Weihnachtsdekoration, Laubsägearbeiten, Naturtextilien und vieles andere mehr geben so manche Anregung für ganz besondere und persönliche Geschenk-ideen. Das Angebot an traditionellen, jahreszeitlichen und regionaltypischen Speisen und Getränken lädt zum Verweilen ein, ebenso die winterlichen Spezialitäten im Museumsgasthof »Zum roten Ochsen«. Der Eintritt ist an diesem Wochenende stark ermäßigt. Ein kleiner Tipp für den Weihnachtsmann: Geschenkgutscheine für Jahres- und Tages-Karten sowie der neue Museumskalender für 2023 sind beim Vorweihnachtlichen Markt zu haben. wol

Vorweihnachtlicher Markt, Sa. 19. und So. 20. November, Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen, Schwäbisch Hall, www.wackershofen.de