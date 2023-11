Hohenloher Freilandmuseum: Vorweihnachtlicher Markt

Mit 40 Hektar Gelände und über 70 Gebäuden ist das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen das größte Freilichtmuseum Baden-Württembergs. Es zeigt die Geschichte des ländlichen Alltags in Hohenlohe-Franken. Gebäude aus fünf Jahrhunderten erzählen vom Leben und Arbeiten auf dem Land. Eingerichtet sind sie größtenteils mit Originalen, teilweise mit Themenausstellungen.

Gezeigt werden Wohn- und Bauernhäuser, aber auch Gemeinschaftsbauten wie eine Schule oder Kapelle. Die Gebäude sind eingebettet in eine Landschaft mit Streuobstwiesen und Bauerngärten. Verschiedene Tiere wie Limpurger Rinder oder Coburger Fuchsschafe runden das Bild ab. Besuchende können das Gelände eigenständig erkunden oder an der Kasse einen Audio- oder Mediaguide ausleihen.

Bis zum 15. November kann das Museum noch besichtigt werden. Am 15. November wird um 14 Uhr eine offene Führung angeboten. Am 25. und 26. November taucht das Museum in weihnachtliche Stimmung ein. An diesen beiden Tagen findet der Vorweihnachtliche Markt statt und bietet Handwerksware für das Fest. Handwerker bieten ihre hochwertigen Produkte und Speis und Trank helfen in festliche Stimmung zu kommen. Das alles vor der Kulisse der historischen Gebäude schafft eine einmalige Atmosphäre. Vielleicht findet sich dort schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Wer auf dem Markt nicht fündig wird, sollte im Museumsshop vorbeischauen. Holztiere, Plüschschweine, Kalender oder Gutscheine können zum perfekten Weihnachtsgeschenk werden. wol

Sa. 25. und So. 26. November, Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen, Schwäbisch Hall, www.wackershofen.de