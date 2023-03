Hohenloher Genießerdorf in Öhringen

Vier Tage Hochgenuss und Stilvolles für alle Sinne im Öhringer Hofgarten beim Hohenloher Genießerdorf vom 18. bis 21. Mai.

Der historische und denkmalgeschützte Hofgarten im Herzen der Stadt zwischen Schloss und Hoftheater wird auch dieses Jahr wieder zum idyllischen Marktplatz im Grünen. Attraktive Verkaufsstände laden von Donnerstag, 18. Mai bis Sonntag, 21. Mai die Besucher zum Schlendern, Staunen und Genießen ein. Der Öhringer Hofgarten wurde vom Hohenloher Gartenparadies als »Garten des Jahres 2018/19« ausgezeichnet.

»Das Hohenloher Genießerdorf hat sich inzwischen zu einem festen Bestandteil im Öhringer Veranstaltungskalender entwickelt«, sagt der städtische Kultur- und Veranstaltungsleiter David König. »Lassen Sie sich vom Hohenloher Genießerdorf in eine andere Welt entführen. Wir verbinden in geschichtsträchtigem Ambiente regionale Erzeugnisse, Kreatives, Genuss, Kultur und Natur zu einem stimmungsvollen Paket. Die rund 80 Verkaufsstände präsentieren ein exquisites Sortiment an individuellen Produkten. Ob Kunstgewerbe, Gartenmobiliar, Öle, Düfte, Mode, Schmuck, Kulinarik oder Wellness-Ideen – vieles aus regionaler Herstellung. Ich lade Sie herzlich nach Öhringen ein!« Auch kulinarisch wird das Hohenloher Genießerdorf seinem Namen gerecht. Unter grünen Baumriesen kann auch dieses Jahr mit den verschiedensten Spezialitäten ausgiebig geschlemmt und Neues entdeckt werden. Ein breites Angebot von Fleisch über Fisch bis hin zu veganen Gerichten bedient jeden Geschmack. Für süßen Genuss sorgen zart-schmelzende Köstlichkeiten oder aromatische Kaffeevariationen. Selbstverständlich darf auch ein kühles Getränk nicht fehlen. Die Gastronomen lassen keine Wünsche offen. Kulturell ist ein abwechslungsreiches Programm mit Walk- und Showacts für die ganze Familie geboten. Es weckt Erinnerungen an die Landesgartenschau 2016. Weitere kreative Programm-Highlights locken zu entspannten und angenehmen Tagen in die grüne Lunge der Stadt. Einfach eintreten und sich verwöhnen lassen!

Das Hohenloher Genießerdorf öffnet am Donnerstag (Christi Himmelfahrt), 18. Mai sowie Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr. Am Sonntag, 21. Mai, ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre sind frei. Für echte Genießer lohnt sich die Mehrtageskarte für 10 Euro. Diese gibt es im Vorverkauf ab dem 2. Mai im Rathaus Öhringen und bei der Buchhandlung Rau. Wie gewohnt wird es wieder drei Eingänge zum Gelände geben: am Schloss, in der Altstadt und an der Alten Turnhalle. Ausreichend Parkmöglichkeiten finden Besucher im Parkhaus bei der Alten Turnhalle oder auf dem Herrenwiesenparkplatz, direkt bei der Kultura. Auch eine Anreise per Bahn ist empfehlenswert. Der Öhringer Hauptbahnhof befindet sich nur vier Minuten zu Fuß entfernt.

Hohenloher Genießerdorf

Do. 18. bis So. 21. Mai

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Samstag:

11 bis 20 Uhr.

Sonntag: 11 bis 18 Uhr.

Hofgarten Öhringen

www.oehringen.de