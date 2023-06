Hohenloher Harley Run Festival in Künzelsau

Hohenloher Harley Run Festival

Zum 14. Mal findet das Hohenloher Harley Run, diesmal mit dem Zusatz „Festival“ statt. Denn es gibt den ganzen Tag Action mit Livemusik, Händlermeile, Bikeprämierung und mehr. Der Erlös aus dem Festival geht an die Kinder- und Jugendklinik Schwäbisch Hall. Am Freitag spielen „The Uniques“ Acoustic Rock und bringen die Besucher in Stimmung, bevor die Band „Rockzilla“ bis in die Nacht richtig abrockt. Den Samstag läutet Steve Rödel ein, ausklingen lassen ihn in der Nacht die Lazy Monkeys. Der Eintritt ist für die Besucher frei.

Fr. 28. bis Sa. 29. Juli, Wertwiesen, Künzelsau, kuenzelsau.de