Hohenloher Volksfest: Tradition zu Pfingsten, 08. & 09.06.25

Blaufelden lädt vom 6. bis 9. Juni herzlich zum traditionellen Hohenloher Volksfest ein! Die Gemeinde freut sich auf vier Tage voller Unterhaltung, Musik, Genuss und Gemeinschaft – für Jung und Alt ist viel geboten. Bereits am Freitag um 16 Uhr öffnen der Vergnügungspark sowie der liebevoll dekorierte »Hüttenzauber« der Familie Kübler. Ab 17 Uhr stimmt die beliebte Gräni Gang im Biergarten mit mitreißender Musik auf das Fest ein. Um 20 Uhr folgt der feierliche Fassanstich durch Bürger-­meister Michael Dieterich, begleitet vom Fanfarencorps Blaufelden – anschließend sorgt erneut die Gräni Gang für ausgelassene Stimmung. Der Samstag startet sportlich mit der Fußball-Gemeindemeisterschaft ab 10.30 Uhr auf dem TSV-Gelände. Am Nachmittag heißt es Familienzeit: Zwischen 13 und 19 Uhr lockt der Familiennachmittag mit ­halben Preisen im Vergnügungspark. Magisch wird es um 14 und 16.30 Uhr, wenn Zauberer Merlin im Hüttendorf kleine und große Gäste mit seinen Tricks begeistert.

Am Abend sorgen »Kübler’s ­Hüttenmusikanten« für stimmungsvolle Musik im Biergarten. Von Samstag bis Montag lädt der Krämermarkt zum Bummeln, Stöbern und Einkaufen ein – entlang der Schulstraße, Goethestraße und Grabenstraße. ­Parallel dazu präsentieren sich Sonntag und Montag ab 11 Uhr rund 50 Aussteller bei der Blaufelder Gewerbemesse mit Produkten, Aktionen und Vorführungen. Auch das Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum, das Eichamt und die Wasserpumpstation öffnen am Festwochenende ihre Türen für Besucher. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Platzkonzert am Hindenburgplatz. Im Hüttendorf sorgt Sängerin »Stefanie C.« für musikalische Unterhaltung. Ein besonderer Höhepunkt ist das 5. Oldtimer-Treffen am Busbahnhof – ein Muss für alle Technikbegeisterten und Nostalgiker. Tänzerisch aktiv wird es mit »Salsation« – einer Mischung aus Tanz und Fitness – am Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle. Die »Country Twisters« zeigen am Sonntag und Montag um 15.30 Uhr im Freien ihre Line-Dance-Choreografien – Zuschauen und Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.

Auch für Kinder ist gesorgt: Ponyreiten, Luftballonwettbewerb, eine Tierschau des Kleintierzuchtvereins sowie das von Schülern organisierte Pfingstcafé mit leckerem ­Kuchen sorgen für beste Unterhaltung. Bücherfreunde können beim Flohmarkt des Evangelischen Kindergartens stöbern. Der Montag beginnt um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Hüttendorf. Den musikalischen Ausklang gestaltet ab 17 Uhr das Duo »The Candys« mit schwungvollen Hits.

Hohenloher Volksfest, Fr. 6. bis Mo. 9. Juni, Blaufelden, www.blaufelden.de