Hohenloher Volksfest: Tradition zu Pfingsten, 22. bis 25.05.25

Blaufelden macht sich bereit: Vom 22. bis 25. Mai steigt wieder das traditionelle Hohenloher Volksfest. Vier Tage lang gibt es alles, was das Herz ­begehrt – von zünftiger Musik über kulinarische Versuchungen bis hin zu geselligem Beisammensein. Der Startschuss fällt am Freitag um 16 Uhr, wenn der Vergnügungspark seine Tore öffnet und das ­liebevoll gestaltete »Hüttendorf« der Familie Kübler zum ersten Mal seine Türen aufschwingt. Ab 17.30 Uhr bringt die Gräni Gang den Biergarten in Betriebstemperatur, bevor um 20 Uhr Bürgermeister ­Dieterich traditionell den Fassanstich begleitet vom Fanfarencorps Blaufelden vollzieht. Der Samstag beginnt sportlich mit der Fußballjugend-Gemeindemeisterschaft auf dem TSV-Gelände. Am Nachmittag gehört das Fest ganz den Familien: Von 13 bis 19 Uhr locken halbe Preise im Vergnügungspark. Magische Momente verspricht Zauberer ­Merlin, der von Samstag bis Montag im Hüttendorf seine Tricks zum Besten gibt. Am Abend übernehmen »Kübler’s Hüttenmusikanten« das musikalische Kommando im Biergarten. Von Samstag bis Montag verwandelt sich die Ortsmitte beim Krämermarkt in eine bunte Flaniermeile. Parallel dazu präsentieren sich am Sonntag und Montag ab 11 Uhr rund 50 Aussteller bei der Blaufelder Gewerbemesse in der Markthalle und dem Freigelände. Wer noch tiefer eintauchen möchte: Auch das Eisenbahn- und Dampfmodellmuseum, das Eichamt und die Wasserpumpstation öffnen am Pfingstwochenende ihre Türen.

Der Sonntag startet entspannt mit einem Platz-­konzert am Hindenburgplatz um 11 Uhr mit dem Fanfarencorps. Im Hüttendorf sorgen die Jungs der »Schaire Mussich« beim Mittagstisch für den ­passenden Sound. Bewegung gibt’s ebenfalls: Berit‘s »Salsation Dance Group« sowie die »Country ­Twisters« zeigen übers Wochenende ihr Können. Auch die kleinen Gäste gehen nicht leer aus: Pony-reiten, Luftballonwettbewerb und eine Tierschau des Kleintierzuchtvereins sorgen für Unterhaltung. Der Montag beginnt mit dem ökumenischen Gottesdienst um 9.30 Uhr im Hüttendorf. Technikfans kommen beim 6. Oldtimer-Treffen vor dem Schulzentrum auf ihre Kosten – Chrom, Nostalgie und ­jede Menge Benzingespräche inklusive. Zum Finale liefert ab 17 Uhr nochmals Stefanie C. den musikalischen Ausklang. Die Gemeinde Blaufelden und die Familie Kübler freuen sich auf zahlreiche Besucher.

Programm:

Fr. 22. Mai, ab 16 Uhr: Hüttendorf

17.30 Uhr: Gräni Gang im Biergarten

20 Uhr: Fassanstich durch Bürgermeister Dieterich

Sa. 23. Mai:,ab 11 Uhr: Blaufelder Gewerbemesse

13 bis 19 Uhr: Halbe Preise im Vergnügungspark

So. 24. Mai, 11 Uhr: Platzkonzert mit dem Fanfarencorps

Mo. 25. Mai,9.30 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst

11 Uhr: Platzkonzert mit dem Fanfarencorps

17 Uhr: Musikalischer Ausklang mit Stefanie C.