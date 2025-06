Hohenloher Weindorf: Ein Fest für alle Sinne, 03. bis 07.07.25

Vom 3. bis 7. Juli verwandelt sich Öhringen wieder in ein Paradies für Weinliebhaber. Das Hohenloher Weindorf auf dem Marktplatz, rund um das Schloss und im Hofgarten präsentiert rund 200 ausgewählte Weine und Sekte von 26 renommierten Weingütern und Genossenschaften aus Hohenlohe und Heilbronn. »Das Hohenloher Weindorf ist mehr als nur ein Fest – es ist ein Schaufenster für unsere ­regionale Weinkultur«, lädt Oberbürgermeister ­Thilo Michler ein. »Erleben Sie fünf unvergessliche Tage mit exzellenten Weinen, kulinarischen Spezialitäten und vielseitiger Live-Musik.« David König, Kultur- und Veranstaltungsleiter der Stadt Öhringen, ergänzt: »Die Endphase der Vorbereitungen für das 28. Hohenloher Weindorf läuft auf Hochtouren. Unser Eventkonzept behalten wir bei, haben aber wie jedes Jahr gezielt an Details gefeilt, um das Erlebnis für unsere Gäste noch besser zu machen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Stammgästen und heißen neue Besucherinnen und Besucher herzlich willkommen.« Eberhard Brand, Geschäftsführer der Weinkellerei Hohenlohe und Sprecher der Weindorfgemeinschaft, blickt ebenfalls mit Vorfreude auf die Veranstaltung: »Das Erfolgsrezept des Weindorfs liegt in unserer Fähigkeit, Alterprobtes beizubehalten und gleichzeitig mit gezielten Anpassungen auf die Wünsche unserer Gäste einzugehen. Eine Neuerung ist dieses Jahr unser musikfreier Sonntag – ­eine bewusste Entscheidung, um den Tag als Oase für entspannte Gespräche und bewussten Weingenuss zu gestalten.«

Die feierliche Eröffnung erfolgt am Donnerstag, 3. Juli um 18 Uhr auf der Marktplatzbühne mit Landrat Ian Schölzel und wird von Star-Sommelière Natalie Lumpp moderiert. Höhepunkt ist die Verleihung des »Öhringer Weinschlüssels« an den ehemaligen Turn-Weltmeister am Reck Eberhard Gienger. ­Programm-Highlights sind der Hohenloher Weißweinpreis in vier Kategorien und der Gastro-­Wettbewerb unter Leitung des Sternekochs Boris Rommel. Die Siegergerichte werden mit der begehrten Plakette »Ausgezeichnet regional« ­prämiert. Das »Junge Weindorf« im Hofgarten-Rondell ist am Freitag und Samstag geöffnet. Die weitläufige Grünfläche inmitten des Hofgartens hat sich als idealer Treffpunkt für das jüngere Publikum etabliert und bietet eine entspannte Atmosphäre mit erstklassigem Wein- und Speisenangebot. Der Sonntag präsentiert sich als musikfreier Tag für entspannte Gespräche.

Die Parkplätze »Schloss West« sind teilweise bereits ab 1. Juli gesperrt. Die Durchfahrt über den Marktplatz ist vom 2. bis 8. Juli während der Veranstaltungszeiten nicht möglich. Die Hohenloher ­Scheune in der Cappelaue ist während des Weindorfs geschlossen.

Wertgutscheine für 3 Euro sind ab sofort im Rathaus erhältlich – bei zehn gekauften gibt es einen gratis dazu. Am Sonntag -erhalten HNV-Fahrschein-Inhaber am HNV-Infostand zwischen 16 und 19 Uhr einen Gutschein geschenkt. Die Sonderbuslinien entfallen, es wird gebeten, den regulären ÖPNV zu nutzen.

Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag, Samstag von 17 bis 24 Uhr, Sonntag von 16 bis 22 Uhr, Montag von 17 bis 23 Uhr.

28. Hohenloher Weindorf, Do. 3. bis Mo. 7. Juli, Marktplatz, Schlossareal und Rondell im Hofgarten, Öhringen, www.hohenloher-weindorf.de