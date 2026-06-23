Hohenloher Weindorf: Fünf Tage Weingenuss, 02. bis 06.07.26

Vom 2. bis 6. Juli verwandeln sich der Öhringer Marktplatz, das Schlossareal und der Hofgarten zum 29. Mal in ein Paradies für Weinliebhaber und Genießer. Rund 200 ausgewählte Weine und Sekte von 26 renommierten Weingütern und Genossenschaften aus Hohenlohe und Heilbronn stehen zur Verkostung bereit – bei freiem Eintritt und Live-Musik auf zwei Bühnen in historischem Ambiente.

»Das Weindorf ist für mich mehr als ein Fest – es ist der lebendige Beweis, wie unsere Region zusammenwächst, wenn Leidenschaft, Weinkultur und Genuss auf einem Platz zusammenkommen. Kommen Sie, probieren Sie, feiern Sie mit uns!«, lädt Oberbürgermeister Patrick Wegener ein. Die ­feierliche Eröffnung am Donnerstag, 2. Juli um 18 Uhr nehmen OB Wegener und der Hohenloher Landrat Ian Schölzel vor. Highlights sind die Verleihung des »Öhringer Weinschlüssels«, der Hohenloher Weißweinpreis sowie der Gastro-Wettbewerb unter Leitung von Sternekoch Boris Rommel. Auch musikalisch wird einiges geboten, bei der Eröffnung spielen die Jagdhornbläser und am Donnerstag treten zudem die »Hohenloher Lieblinge«, »Steel, Wine & Honey« sowie die »Gräni Gang Light« auf. Zu den Highlights am Freitag gehören »Noisepollution«, »June« und die »Reblaus Hallodries«. Am Samstag können sich die Besucher auf die »Lazy Monkeys«, die »Montana Party Band« und das »Trio Odalys« freuen, während am Sonntag die »Acoustasonixs«, Michael Breitschopf & Fabian ­Michel sowie die »Reblaus Hallodries« für Stimmung sorgen. Am Montag sind »Timeless 3« und »The Uniques« zu hören. Wertgutscheine (3 Euro, 10+1 gratis) sind im Öhringer Rathaus erhältlich. Die NVH-Sonderbuslinien (Do., Fr., Sa., Mo.) sind ideal für einen unbeschwerten Genussabend. Weinglas-Kauf vor Ort: 3 Euro; Gläser aus Vorjahren mit 0,1l-Eichstrich sind willkommen.

Öffnungszeiten:

Do., Fr., Sa.: 17 bis 24 Uhr

So: 16 bis 22 Uhr

Mo: 17 bis 23 Uhr

Am 3. und 4. Juli findet zudem das Junge Weindorf auf der idyllischen Wiese mitten im Hofgarten statt. Treffen mit Freunden, zusammen guten Wein und leckeres Essen genießen und einfach eine gute Zeit haben.

Hohenloher Weindorf, Do. 2. bis Mo. 6. Juli, Öhringen, www.hohenloher-weindorf.de