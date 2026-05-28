Horber Ritterspiele, 19. bis 21.06.26

Die Horber Ritterspiele verwandeln das Neckarstädtchen Horb am Neckar jedes Jahr in eine mittelalterliche Erlebniswelt. Am dritten Juni-Wochenende wird bereits zum 28. Mal das Rad der Geschichte rund 500 Jahre zurückgedreht. Vor der historischen Stadtkulisse erleben Besucher Ritterturniere mit Tjost und Lanzenstechen, während Gaukler, Spielleute, Händler und Schwertkämpfer die Gassen und Plätze beleben. Tavernen laden mit Speisen und Getränken zum Verweilen ein. Historischer Hintergrund der Veranstaltung ist der „Horber Vertrag“ von 1498, der von König Maximilian – dem späteren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches – in Horb besiegelt wurde.

Horber Ritterspiele, Fr. 19. bis So, 21. Juni, Fr. 18 bis 1 Uhr, Sa. 10 bis 1 Uhr, So. 10 bis 18 Uhr, Innenstadt, Horb, www.ritterspiele.info