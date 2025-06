Idyll im Grünen: JAAMARKT im Stadtgarten Aalen, 12. und 13.07.25

Kunsthandwerk und Kultur im Grünen – ein außergewöhnliches Green Event, das zum dritten Mal im Aalener Stadtgarten direkt am Kocher stattfindet. Der JAAMARKT verbindet Kunsthandwerk, regionale Kunst- und Kulturszene und Nachhaltigkeit zu einer Idylle mitten in der Stadt. Der Veranstaltung liegt ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept zugrunde. Die Speisen sind vegetarisch oder vegan. Der Eintritt ist kostenlos und der Zugang barrierefrei. Kunsthandwerker zeigen hochkarätige Arbeiten und regen den Austausch mit den Besuchern auch durch Mitmach-Aktionen an. Ein Kulturprogramm für alle Sinne begeistert das Publikum mit Konzerten, Workshops, Tanz, und vielem mehr. Für Kinder gibt es Kreativangebote, Spielaktionen und Märchen. Ermöglicht wird die Veranstaltung durch die Unterstützung der Stadt Aalen sowie vieler Sponsoren und dem Engagement von UtopiAA.

JAAMARKT, Sa. 12. & So. 13. Juli, Sa. 12 bis 19 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr, Stadtgarten Aalen, www.instagram.com/jaamarkt