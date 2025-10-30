Igersheimer Adventsfest, 28.11.25

Das Igersheimer Adventsfest mit seiner heimeligen Atmosphäre findet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent, also am 28. November von 15 bis 20 Uhr statt. Leckeres zum Essen und Trinken sowie ein buntes Rahmenprogramm von Kitas, Jugendarbeit und Vereine, wärmende Feuerschalen und Kanonenöfen, Bratwurst-, Stockbrot- und Glühweinduft läuten den Advent auf dem wunderschönen Möhlerplatz ein. ­Traditionell werden von den Lesepaten im BürgerLädle tolle ­weihnachtliche Geschichten vorgelesen. Gäste aus Nah und Fern sind herzlich willkommen! Auch darüber hinaus hat Igersheim im November und Dezember viele tolle Veranstaltungen zu bieten, etwa den Hallenflohmarkt am 15. November von 10 bis 15 Uhr in der Erlenbach-­halle. Im Flohmarkt-Café werden Kuchen, Getränke und Snacks angeboten, während ca. 80 Familien ein riesiges Indoor-Flohmarktangebot machen.

Fr. 28. November, 15 bis 20 Uhr, Igersheim, www.igersheim.de