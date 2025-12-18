Illuminights auf Burg Stettenfels (23.12.25 bis 11.1.26)

Die Illuminights verwandelt die Burg Stettenfels in ein ­faszinierendes 3D-Projektionserlebnis. Bis zum 11. Januar wird die Burg in eine eindrucksvolle ­Illusionswelt verwandelt

Zum zweiten Mal kehren die Illuminights auf die Burg Stettenfels zurück – diesmal mit völlig neuem Programm, noch eindrucksvoller, mit Lichtinstallationen und auf einer größeren Fläche! Vom 23. Dezember bis zum 11. Januar verwandelt sich die historische Burg in eine magische Erlebniswelt voller Licht, Legenden und Projektionen. Beim Rundgang kann manverschiedene Räume und Stationen wie den Legends Room entdecken, die stimmungsvolle Chapel of Love, die Geschichten der Hunters of the Forest, die Burgküche oder die beeindruckende Great Hall. Jede Station erzählt mit eindrucksvollen Projektionen Geschichten aus längst vergangenen Zeiten – und lässt Geschichte auf völlig neue Weise lebendig werden. Für einen Rundgang benötigt man circa eine Stunde um alle Projektionen und Installationen angesehen zu haben. Begleitet wird man dabei von Fiona, dem Schlossgespenst, die als charmante Gastgeberin durch alle Räume führt. Sie erscheint mal zwischen den Filmen, mal direkt in den Inszenierungen und ist stets ein unverzichtbarer Teil der Legendenwelt.

Durch modernste 3D-Projektionstechnologie und wunderschöne Lichtinstallationen erstrahlen der Innenhof, Herzogsaal, Gewölbekeller, Burghof mit Schenke, Sturmfederturm und Burggraben in neuem Glanz. Besucher sind eingeladen, in die Welt der Sagen und Legenden einzutauchen und die Burg Stettenfels zu erleben, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat! Auch Kinder werden sich an den farbenfrohen Animationen erfreuen, da sie in ein funkelndes Lichtermeer eintauchen können.

Nach dem Erfolg der ersten Illuminights im vergangenen Jahr wurde für die diesjährigen 3D-Projektionen eine Schippe draufgelegt. In jedem Winkel der Burg Stettenfels gibt mehr zu staunen und entdecken. Die Illuminights sind täglich von 17:30 bis 20:30 Uhr erlebbar.

Illuminights

Di. 23. Dezember bis So. 11. Januar, tägl. ab 17:30 Uhr

Burg Stettenfels, Untergruppenbach

www.burg-stettenfels.de

www.illuminights.de

Ticketpreise

Erwachsener: 12 €

Kind (4 Jahren bis 18 Jahren): 5,50 €

Ermäßigt: 9 €

Familie (2 Erwachsene + 2 Kinder): 25 €

Gruppe (4 Erwachsene): 34 €

Tickets: illuminights.ditix.shop