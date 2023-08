Ilshofener Herbst & Töpfermarkt

Eine große Auswahl an verschiedensten Töpferwaren und kunsthandwerklichen Arbeiten aus vielen künstlerischen Bereichen bietet der 28. Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt am 23. und 24. September auf dem Marktplatz in Ilshofen.

Professionell arbeitende Werkstätten aus den verschiedenen Regionen Deutschlands und eine Werkstatt aus Tschechien sind vertreten und freuen sich auf die Besucher. Geöffnet ist der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Geboten werden unter anderem Skulpturen aus Keramik, Holz und Knetbeton, Raku-, Steinzeug- sowie Garten- und Gebrauchskeramik, Geschirr, Schmuck, Accessoires und selbstverständlich auch Natur-kosmetik. Für das leibliche Wohl bieten die örtlichen Vereine auf dem Rathausplatz verschiedene Speisen und Getränke an. Durch die große Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zudem haben die ortsansässigen Gastronomiebetriebe für die Besucher geöffnet.

Am Samstag um 11 Uhr findet im Rathausfoyer die Eröffnung des Ilshofener Herbstes und des Töpfermarktes statt. Zudem werden verschiedene Läufe geboten, der Bambinilauf um 14.15 Uhr, der Jugendlauf um 14.30 Uhr und der 11. B+S Stadtlauf um 15 Uhr. Die Siegerehrung findet um 16 Uhr statt, zusätzlich ist auf dem Rathausplatz die Band »Doomsday« zu hören.

Am Sonntag wird auf dem Rathausplatz um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst veranstaltet (bei Regen in der Kirche), von 11.30 bis 12.30 Uhr findet zudem ein Platzkonzert mit dem Musikzug der FFW Ilshofen auf dem Rathausplatz statt. Von 12 bis 17 Uhr bieten die Ilshofener Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag verschiedene Aktionen. Die Kinder können sich von 12 bis 17 Uhr am Torturm mit der Hüpfburg und einer Bastelaktion vergnügen. Außerdem sorgt von 14 bis 17 Uhr die Big Band »Gustav-Lichdi-Combo« auf dem Rathausplatz für Stimmung. An beiden Tagen findet ein Bücherflohmarkt im Rathausfoyer statt.

Ilshofener Herbst

und Töpfermarkt

Sa. 23. und So. 24. September

Ilshofen, www.ilshofen.de