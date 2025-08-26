Ilshofener Herbst und Töpfermarkt, 27. bis 29.09.25

Eine große Auswahl an verschiedensten Töpferwaren und kunsthandwerklichen Arbeiten aus allen künstlerischen Bereichen bietet der 30. Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Ilshofen. Die Eröffnung des Ilshofener Herbst und Töpfermarktes findet am Samstag um 11 Uhr im Rathausfoyer statt, mit musikalischer Umrahmung durch die Musikgruppe »Calaloo«. Zusätzlich zum regulären Marktbetrieb finden weitere Events und Highlights statt, etwa der Bambinilauf für Kinder um 14.15 Uhr (Laufstrecke: 1.000 Meter), der Jugendlauf um 14.30 Uhr (Laufstrecke: 2.000 Meter) sowie der 13. B+S Stadtlauf um 15 Uhr (Laufstrecken: 5 und 10 km).

Die Anmeldung ist bis 14.30 Uhr möglich. Die Startnummernausgabe findet in der Roland-Wurm-­thaler-Halle statt. Von 15.30 bis 18 Uhr sorgt DJ Lars auf dem Rathausplatz für Stimmung. Die Siegerehrung des Stadtlaufs findet um 16 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Der zweite Tag des Ilshofener Herbst und Töpfermarktes wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz eröffnet. Ab 11 Uhr startet der reguläre Marktbetrieb.

Von 12 bis 17 Uhr haben zudem die Ilshofener Geschäfte geöffnet. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags werden verschiedenen Aktionen, Handwerker- und Firmenpräsentation auf der Haller Straße geboten. Von 11 bis 12 Uhr findet das Platzkonzert des Musikzugs der FFW Ilshofen auf dem Rathausplatz statt. Musikbegeisterte können sich zudem von 14 bis 16 Uhr über den Auftritt der Bigband »Blaswerk« auf dem Rathausplatz freuen. An beiden Tagen findet im Rathausfoyer ein Bücherflohmarkt statt. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen die örtlichen Vereine auf dem Rathausplatz und die ortsansässigen Gastronomie-­betriebe.

Öffnungszeiten:

Sa. 27. September: 12 bis 18 Uhr

So. 28. September: 11 bis 18 Uhr

Ilshofener Herbst und -Töpfermarkt, Sa. 27. und So. 28. September, Ilshofen, www.ilshofen.de