Ilshofener Herbst und Töpfermarkt: Kunsthandwerk, Musik und Sport, 26. und 27.09.26

Eine große Auswahl an verschiedensten Töpfer-­waren und kunsthandwerklichen Arbeiten aus ­allen künstlerischen Bereichen bietet der 31. Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Ilshofen. Die ­Eröffnung des Ilshofener Herbst und Töpfermarktes findet am Samstag um 11 Uhr im Rathausfoyer statt, mit musikalischer Umrahmung durch ein ­Musikesemble. Zusätzlich zum regulären Markt-­betrieb finden weitere Events und Highlights statt, etwa der Bambinilauf für Kinder um 14.15 Uhr (Laufstrecke: 1.000 Meter), der Jugendlauf um 14.30 Uhr (Laufstrecke: 2.000 Meter) sowie der 14. B+S Stadtlauf um 15 Uhr (Laufstrecken: 5 und 10 km). Die Anmeldung ist bis 14.30 Uhr möglich. Die Startnummernausgabe findet in der Roland-Wurmthaler-Halle statt. Von 15.30 bis 18 Uhr sorgt DJ Lars auf dem Rathausplatz für Stimmung. Die Siegerehrung des Stadtlaufs findet um 16 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Der zweite Tag des Ilshofener Herbst und Töpfermarktes wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz eröffnet. Ab 11 Uhr startet der reguläre Marktbetrieb. Von 12 bis 17 Uhr haben zudem die Ilshofener Geschäfte geöffnet. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags werden zudem verschiedenen Aktionen, Handwerker- und Firmenpräsentation auf der Haller Straße geboten. Von 11.30 bis 12.30 Uhr findet das Platzkonzert des Musikzugs der FFW Ilshofen auf dem Rathausplatz statt. Von 13 bis 13.20 Uhr zeigen die »Turnkids« des TSV Ilshofen ihr Können. Ein weiteres besonderes Highlight ist zudem der Auftritt der »Schdäggeles Dräwer Dünsbach« von 13.30 bis 13.45 Uhr. Zudem sollte man sich »The Hohenlohe Highlanders Pipes and Drums« auf dem Rathausplatz nicht entgehen lassen.

An beiden Tagen findet im Rathausfoyer ein Bücherflohmarkt statt. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen die örtlichen Vereine auf dem Rathausplatz und die ortsansässigen Gastronomiebetriebe.

Sa. 26. September:

11 Uhr: Eröffnung Ilshofener Herbst und Töpfermarkt, Rathausfoyer

11 bis 18 Uhr: Ilshofener Herbst

12 bis 18 Uhr: Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt

14.15 Uhr: Bambinilauf für Kinder, Laufstrecke: 1.000 m

14.30 Uhr: Jugendlauf, Laufstrecke: 2.000 m

15 Uhr: 14. B+S Stadtlauf, Laufstrecken: 5 km + 10 km

15.30 bis 18 Uhr: DJ Lars, Rathausplatz

16 Uhr: Siegerehrungen der Läufe, Rathausplatz

So. 27. September:

10 Uhr: ökumenischer Gottesdienst, Rathausplatz

11 bis 18 Uhr: Ilshofener Herbst

11 bis 18 Uhr: Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt

11.30 bis 12.30 Uhr: Platzkonzert des Musikzugs der FFW Ilshofen, Rathausplatz

12 bis 17 Uhr: verkaufsoffener Sonntag

13 bis 13.20 Uhr: »Turnkids« des TSV Ilshofen

13.30 bis 13.45 Uhr: Auftritt »Schdäggeles Dräwer Dünsbach«

14 bis 15 Uhr: »The Hohenlohe Highlanders Pipes and Drums« Rathausplatz

Ilshofener Herbst und Töpfermarkt, Sa. 26. und So. 27. September, Ilshofen, www.ilshofen.de