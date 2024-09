Eine große Auswahl an verschiedensten Töpferwaren und kunsthandwerklichen Arbeiten aus allen künstlerischen Bereichen bietet der 29. Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Ilshofen am 28. und 29. September. Die Eröffnung des Ilshofener Herbst und Töpfermarktes findet am Samstag um 11 Uhr im Rathausfoyer statt, mit musikalischer Umrahmung durch den »Blasmusikverein Flöhatal«. Zusätzlich zum regulären Marktbetrieb finden weitere Events und Highlights statt, etwa der Bambinilauf für Kinder um 14.15 Uhr (Laufstrecke: 1.000 Meter), der Jugendlauf um 14.30 Uhr (Laufstrecke: 2.000 Meter) sowie der 12. B+S Stadtlauf um 15 Uhr (Laufstrecken: 5 und 10 km).

Die Anmeldung ist bis 14.30 Uhr möglich. Von 15.30 bis 18 Uhr wird ein weiterer Auftritt des »Blasmusikverein Flöhatal« auf dem Rathausplatz geboten. Die Siegerehrung des Stadtlaufs findet schließlich um 16 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Der zweite Tag des Ilshofener Herbst und Töpfermarktes wird um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausplatz eröffnet. Ab 11 Uhr startet der reguläre Marktbetrieb.

Von 12 bis 17 Uhr haben zudem die Ilshofener ­Geschäfte geöffnet. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags werden zudem verschiedenen Aktionen, Handwerker- und Firmenpräsentation auf der Haller Straße geboten. Von 13 bis 15 Uhr spielt die Band »Blaswerk« auf dem Rathausplatz. An beiden Tagen findet im Rathausfoyer ein ­Bücherflohmarkt statt. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen die örtlichen Vereine auf dem Rathausplatz und die ortsansässigen Gastronomiebetriebe.

Öffnungszeiten: Samstag: 12 bis 18 Uhr, Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Ilshofener Herbst und Töpfermarkt, Sa. 28. und So. 29. September, Ilshofen, www.ilshofen.de