Auch in diesem Jahr findet am Wochenende vor ­Ostern wieder der Ilshofener Ostermarkt statt. Am Samstag ist die Pferdeprämierung ein regionaler Höhepunkt. Prämiert werden Zucht- und ­Gebrauchspferde. Zudem findet eine Stutbuchaufnahme statt. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können sich beim Vorführwettbewerb präsentieren. Dabei wird nicht das Pferd, sondern der Vorführer beurteilt. Kriterien für die Beurteilung sind unter anderem das Erscheinigungsbild und das korrekte Aufstellen und Führen des Pferdes im Schritt und Trab.

Ein besonderes Highlight ist die Gelassenheitsprüfung, bei der die Teilnehmer ihr Pferd durch einen Parcours mit verschiedenen Hindernissen führen müssen, darunter aufsteigende Luftballons, Flatterbänder und Müllsäcke. Zu den weiteren Aufgaben gehört das Überqueren einer Plane und das Hergehen neben einem Rappelsack oder verschiedenen Geräuschen. Diese Herausforderungen müssen die Pferde mit Aufmerksamkeit und Gelassenheit, also gehorsam und ruhig, absolvieren. Durch die verschiedenen Aufgaben soll das Pferd an natürliche, verkehrs- und umweltbedingte Situationen gewöhnt werden und lernen, gelassen und vom Pferdehalter gelenkt zu reagieren. Der Pferdehalter hingegen lernt, evtl. Schwächen und Überreaktionen seines Pferdes bei bestimmten Situationen einzuschätzen. Das Ganze dient zur Ausbildung des Pferdes und zur Vermeidung von Unfällen. Es ist eine Prüfung mit Bewertung.

Die Rinderunion Baden-Württemberg plant traditionell die Jungviehprämierung und den Kälbervorführwettbewerb für Kinder. Bei der Jungviehprämierung werden beispielsweise die Festigkeit in der Oberlinie, die Strichplatzierung und die Beinstellung durch die Preisrichter bewertet. Beim Kälbervorführwettbewerb präsentieren die Kinder ihre Kälber im Ring und stellen diese den Richtern vor. Des weiteren können die Besucher verschiedene Ausstellungen besuchen und über den Krämermarkt schlendern. Hier wird für jeden Geschmack etwas geboten. Kinder können sich auf einer Hüpfburg austoben und mit der Miniaturdampfbahn um das ganze Rathaus fahren. Die örtlichen Vereine und Gastronomen sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. Bewirtschaftet sind unter anderem die Roland-Wurmthaler-Halle und das Evangelische Gemeindehaus. Das vielfältige Angebot des örtlichen Gewerbes und Handels mit den beteiligten Schulklassen und Vereinen ­rundet das Ostermarktprogramm ab. Die Veranstalter wünschen einen angenehmen Aufenthalt auf dem Ostermarkt 2024 und viel Spaß und Freude bei den verschiedenen Aktionen und Attraktionen.

Anmeldungen für die Wettbewerbe werden noch bis 4. März bei der Stadtverwaltung -Ilshofen entgegengenommen.

Ilshofener Ostermarkt

Sa. 23. und So. 24. März, Ilshofen, www.ilshofen.de