Indien in Heilbronn – das Kulturfestival (29.5. bis 1.6.25)

Das Hindu Kultur- und Bildungszentrum freut sich, zum zweiten Mal auf der Theresienwiese zum Indischen und Tamilischen Kulturfestival einzuladen. Besucher erleben einen einzigartigen Kulturaustausch, der die faszinierenden Traditionen und Bräuche Indiens und der sri-lankisch-tamilischen Kultur in einem bunten, lebendigen Festival vereint. Das Festival bietet ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit beeindruckenden Tanz- und Gesangsdarbietungen, die alle in die Vielfalt und Schönheit dieser Kulturen entführen. Ob klassische Tänze oder traditionelle Musik – für jeden ist etwas dabei! Dabei genießt man leckeres Essen aus Indien und Sri Lanka: von scharfen Currys und würzigen Samosas bis hin zu süßen Leckereien wie Gulab Jamun und Kheer. So entdeckt man neue Geschmackserlebnisse! Es gibt Fahrvergnügungen, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern.

Do. 29. Mai bis So. 1. Juni, Theresienwiese, Heilbronn

www.hkb-verein.de