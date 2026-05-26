inter:Komm! feiert musikalische Vielfalt, 12. bis 14.06.26

Zum elften Mal wird das inter:Komm! in Reutlingen zum Treffpunkt für Musik, Begegnung und kulturellen Austausch. Vom 12. bis 14. Juni verwandelt sich der echaz.Hafen erneut in eine Bühne für internationale Künstlerinnen und Künstler – bei freiem Eintritt. Das Festival versteht Weltmusik als lebendige, zeitgenössische Kunstform und verbindet unterschiedlichste Stilrichtungen von Folklore über Rock und Jazz bis hin zu elektronischen Einflüssen. Der Festivalfreitag startet mit einer musikalischen Reise vom Baskenland bis in die Karpaten. Die baskische Band »Frikun« verbindet westafrikanische Elektromusik, äthiopischen Jazz und Psychedelic Rock zu einem energiegeladenen Afro-Rock-Sound. Anschließend präsentiert das ukrainische Kollektiv »Yagody« sein atmosphärisches »Ethno-Drama«, in dem osteuropäische Folklore auf moderne Klangwelten trifft. Am Samstag reicht das musikalische Spektrum von Avant-Pop bis Sahara-Rock. Die Berliner Künstlerin »Madanii« verarbeitet in ihren Songs Themen wie Diaspora und Identität. Danach bringt das Londoner Kollektiv »Malphino« eine fantasievolle Mischung aus hypnotischer Cumbia und elektronischen Sounds auf die Bühne. Höhepunkt des Abends ist der Auftritt der international bekannten Tuareg-Rockband »Tamikrest« aus Mali. Der Sonntag steht traditionell im Zeichen von Familien und migrantischen Vereinen aus Reutlingen. Besucher erwartet ein vielfältiges Kulturprogramm mit Musik, Tanz, Mitmachaktionen und kulinarischen Angeboten.

inter:Komm!, Fr. 12. bis So. 14. Juni, Fr. ab 19 Uhr, Sa. ab 18.30 Uhr, So. ab 14 Uhr, echaz.Hafen, Reutlingen, franzk.net