Internationales Guggenmusiktreffen: Fasnet, Farben, Feiern, 07. und 08.02.26

Zwei Tage lang steht Schwäbisch Gmünd wieder ganz im Zeichen der schrägen Töne. Beim Internationalen Guggenmusiktreffen am 7. und 8. Februar treten 18 Kapellen mit rund 700 Musikerinnen und Musikern aus der Schweiz, Liechtenstein, Österreich und Deutschland in der ältesten Stauferstadt auf, die nicht ohne Grund als Mekka der Guggenmusik gilt. Inoffizieller Auftakt dieser Veranstaltung ist bereits am Freitagabend der Guggenball der Gmendr Gassfetza im Prediger. Neben Auftritten von Guggenkapellen sorgt die Partyband „die Bande“ für beste Stimmung. Das Interesse der Kapellen in Schwäbisch Gmünd aufzutreten ist nach wie vor ungebrochen. Mit dabei ist am Samstag auch wieder die Guggenmusik »Los Krawallos«. Rund 60 Musikerinnen und Musiker machen gemeinsam Guggenmusik, davon sind rund die Hälfte Menschen mit Behinderung. Jahr für Jahr lockt dieses Spektakel Zehntausende Besucher aus der ganzen Bundesrepublik und dem benachbarten Ausland in die historische Altstadt von Gmünd.

Die historischen Plätze, Gassen und Lokale der Innenstadt bilden die perfekte Kulisse für das bunte Spektakel. Am Samstag beginnt das Programm um 11 Uhr mit dem Umzug des Narrenbaums vom Bockstorplatz zum Marktplatz, begleitet von zwei Guggenkapellen. Dort wird der Baum von der Maskengruppe Hölltalschütz »Rudos« und der Wetzgauer Feuerwehr aufgerichtet. Um 12.15 Uhr erfolgt der offizielle Empfang der Stadt Schwäbisch Gmünd am Marienbrunnen, während parallel auf dem Johannisplatz und dem Gerberplatz Auftritte stattfinden – ideal auch für Familien mit kleinen Kindern, die die farbenprächtigen Kostüme und fröhliche Musik hautnah erleben können.

Für das leibliche Wohl ist in der Innenstadt bestens gesorgt: Restaurants und Vereine versorgen die Gäste mit Speisen und Getränken. Ab 18 Uhr starten die »Monsterkonzerte« auf dem Oberen Marktplatz, dem Johannisplatz und in der Ledergasse, bevor die »Nacht der Nächte« mit einem Bummel durch die Lokale beginnt. Am Sonntag bildet die Sporthalle in der Katharinenstraße die Bühne für den Guggenmusikfrühschoppen ab 11 Uhr, der bis in den späten Nachmittag dauert.

Besucherinnen und Besucher können erneut als Jury entscheiden: Welche Kapelle hat den besten Sound, das schönste Kostüm und die größte Stimmung? Die Abstimmung erfolgt per QR-Code auf dem Programmflyer, die Preisverleihung findet während des Frühschoppens statt. Unter allen Teilnehmenden werden drei Gutscheine im Wert von je 50 Euro des Handels- und Gewerbevereins Schwäbisch Gmünd verlost. Wer Freude an Fasnet, schräger Musik und farbenprächtigen Kostümen hat, sollte sich dieses einzigartige Spektakel nicht entgehen lassen und nach Schwäbisch Gmünd kommen.

Internationales Guggenmusiktreffen, Sa. 7. & So. 8. Februar, Sa. 11 bis 22 Uhr, So. 11 bis 16 Uhr, Innenstadt, Schwäbisch Gmünd, schwaebisch-gmuend.de