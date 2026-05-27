Internationales Straßenmusikfestival Ludwigsburg, 20. bis 21.06.26

Das Internationale Straßenmusikfestival Ludwigsburg startet mit neuem Konzept in die Zukunft. Nach über 20 Jahren haben die Veranstalter – die pulsmacher GmbH und das Blühende Barock – gemeinsam mit der Sparda-Bank Baden-Württemberg das beliebte Open-Air-Event überarbeitet. Neu ist vor allem der Termin: Statt an Pfingsten findet das Festival nun am 20. und 21. Juni zur Sommersonnenwende statt. Zudem wird das Festival zum Familienfest mit Spiel- und Mitmachaktionen. Trotz der Verkürzung auf zwei Tage bleibt das musikalische Angebot mit fast 40 internationalen Acts auf elf Bühnen groß.

Internationales Straßenmusikfestival Ludwigsburg, Sa. 20. & So. 21. Juni, Sa. 11 bis 21 Uhr, So. 11 bis 22 Uhr, Blühendes Barock, Ludwigsburg, strassenmusikfestival.de