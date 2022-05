Internationales Straßenmusikfestival Ludwigsburg

Musik aus der ganzen Welt in einer einzigartigen Kulisse, hochkarätige Künstler auf zwölf Bühnen, ein vielfältiges kulinarisches Angebot und viele besondere Momente für kleine und große Besucher: Das ist das Internationale Straßenmusikfestival Ludwigsburg, das am Pfingstwochenende vom 03. bis 05. Juni 2022 nach zwei digitalen Ausgaben 2020 und 2021 wieder im Blühenden Barock stattfindet.

40 Straßenmusiker:innen und -bands aus allen Teilen der Welt präsentieren ein buntes musikalisches Programm - von Singer/Songwriter und Rock/Pop über Latin und Klezmer bis HipHop und Country. Wie in jedem Jahr besteht das Line-Up in etwa zur Hälfte aus Publikumslieblingen, die schon einmal beim Straßenmusikfestival in Ludwigsburg gespielt haben, und zur Hälfte aus neuen Künstler:innen.

Von Freitag bis Sonntag spielen alle Musiker:innen und Bands täglich von 18 bis 23 Uhr auf den zwölf Bühnen, die über das gesamte Gelände des Blühenden Barock verteilt sind – von der großen Hauptbühne vor dem Schloss bis zum gemütlichen Pavillon mitten im Park. Mit ausliegenden Stimmkarten und auf der Website können die Besucher ihre Lieblingsmusiker:innen wählen – die Künstler:innen mit den meisten Stimmen spielen am Sonntagabend ab 21.30 Uhr beim großen Abschlusskonzert auf der Hauptbühne.

Auch in diesem Jahr spielen alle Künstler:innen ohne Honorar und freuen sich über das obligatorische „Hutgeld“ und CD-Verkäufe.

Ebenso wird es am Samstagnachmittag wieder Stadtauftritte von einigen der teilnehmenden Bands in den Innenstädten von Ludwigsburg und Stuttgart geben.

Das Internationale Straßenmusikfestival ist zudem Teil der Schlossfestspiele Ludwigsburg unter dem neuen ambitionierten Intendanten Jochen Sandig. In diesem Rahmen wird es u.a. Auftritte von Straßenmusiker:innen auf der Bühne der Schlossfestspiele im Ehrenhof am Freitag und Sonntag geben.

Alle Informationen zum Festival, Line-Up und Spielzeiten sowie ein Online-Voting findet man unter www.strassenmusikfestival.de. Darüber hinaus gibt es Informationen und Eindrücke vom Festival auch bei Facebook (www.facebook.com/Int.StrassenmusikFestival) und Instagram (www.instagram.com/strassenmusikfestival) sowie unter dem Hashtag #strassenmusikfestival.

Das Internationale Straßenmusikfestival Ludwigsburg findet vom 03. bis 05. Juni 2022 täglich von 18:00 bis 23:00 Uhr statt. Abschluss: Sonntag, 05. Juni, 21:30 Uhr mit Preisverleihung und Konzert mit den Publikumslieblingen.

Die Tageskarte für Erwachsene kostet 15,00 Euro, Kinder von 4 bis 15 Jahren, Schüler:innen und Student:innen zahlen einen ermäßigten Eintritt. Außerdem gibt es ein reduziertes Wiederkommticket für den jeweils nächsten Tag. Der Vorverkauf läuft ab Mai an den Kassen des Blühenden Barock Ludwigsburg und erstmals auch im Online-Ticketshop unter www.blueba.de.