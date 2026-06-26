JAAMARKT im Stadtgarten Aalen, 11. und 12.07.26

Kunsthandwerk und Kultur im Grünen – unter diesem Motto findet zum vierten Mal dieses außergewöhnliche Green Event bei freiem Eintritt statt. Ein buntes und nachhaltiges Fest für die ganze Familie – direkt am Kocher und natürlich barrierefrei. Ausgesuchte KunsthandwerkerInnen zeigen ihre Arbeiten und ein tolles Kulturprogramm mit Musik, Theater und Aktionen erfreut alle Sinne. Für Kinder gibt es Mitmach-Angebote, Clowninnen und eine Jonglierwerkstatt. Die Eröffnung am Samstag um 12 Uhr durch Oberbürgermeister Brütting umrahmt ein junger Ausnahme-Pianist. Für gesundes leibliches Wohl sorgen die AAkademie, das UtopiAA-Café und Wielands-Bier.

JAAMARKT, Sa. 11. & So. 12. Juli, Sa. 12 bis 19 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr, Stadtgarten Aalen, Programm & Infos: instagram.com/jaamarkt