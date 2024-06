Jacobi Fest in Schrozberg vom 19. bis 22. Juli

Vom 19. bis 22. Juli verwandelt sich die Stadt Schrozberg erneut in einen Ort voller Freude, Spaß und Tradition. Das Jacobi Fest bietet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Der ­Krämermarkt lädt zum Stöbern und Shoppen ein. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Waren und bieten eine Vielzahl an Produkten an. Von handgefertigten Kunstwerken bis hin zu Nützlichem für Haus und Garten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Ein absolutes Highlight ist das atemberaubende Brillantfeuerwerk, das den Nachthimmel am Sonntag, 21. Juli erhellen wird. Die spektakulären Lichteffekte bringen die Besucherinnen und Besucher zum Staunen und verzaubern sie mit der Magie des Feuerwerks. Der Jahrmarkt bietet Nervenkitzel und Vergnügen für Jung und Alt. Ob auf den Fahrgeschäften oder beim Spielen von verschiedenen Jahrmarktsspielen – hier ist Unterhaltung garantiert. Sportbegeisterte können sich auf den Hakro-Lauf freuen, bei dem sie ihre Laufkünste unter Beweis stellen können. Dieser spannende Wettbewerb bietet die ideale Gelegenheit, sich mit anderen Läufern zu messen.

Im Festzelt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik und Unterhaltung: Ausgelassen feiern, tanzen und die festliche Atmosphäre genießen. Für ­eine gemütliche Auszeit laden die Landfrauen in das Café in der Stadthalle ein. Hier kann man sich bei einer Tasse Kaffee oder einem Stück Kuchen entspannen und die Gesellschaft anderer Festbesucher genießen. Außerdem findet dort im Foyer eine Ausstellung der ersten Dorf-Flurkarten aus 1833 von Luise Wirsching von Schrozberg und den Gemeinden drumherum statt. Ein absolutes Highlight des Jacobi Fests ist der beeindruckende Festumzug, der am Sonntag und Montag stattfindet. Geboten werden kunstvoll gestalteten Festwagen, begleitet von Musik und Tanzgruppen, während sie durch die Straßen ziehen. Das Jacobi Fest in Schrozberg verspricht unvergessliche Momente, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Einfach vorbeikommen und gemeinsam dieses besondere Fest feiern.

Highlights

Fr. 19. Juli, 20 Uhr: Eröffnung durch die »Böllerschützen Gebsattel«

Sa. 20. Juli, 17 Uhr: HAKRO Stadtlauf

20 Uhr: Partystimmung mit »Dragon Fire«

So. 21. Juli, 14.30 Uhr: Stimmung und Unterhaltung mit der »Musikkapelle -Wachbach«

22.30 Uhr: Feuerwerk

Mo. 22. Juli, 10 Uhr: Jungviehprämierung

19 Uhr: Unterhaltung und Festausklang im Festzelt mit der »Gräni Gäng«

Jacobi Fest

Fr. 19. bis Mo. 22. Juli Schrozberg

schrozberg.de