Jacobi-Fest Schrozberg, 17. bis 21.07.25

Vom 17. bis 21. Juli 2025 wird Schrozberg zur Bühne für eines der schönsten Feste der Region: das Jacobi-Fest! Besucher können sich auf vier Tage voller Erlebnisse, Unterhaltung und geselligem Miteinander freuen – ein Fest, das Generationen verbindet. Am Donnerstag, den 17. Juli, beginnt das Fest mit einem besonderen Programmpunkt: Beim politischen Abend mit Manuel Hagel, CDU-Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Landtag, geht es um aktuelle Themen, Bürgernähe und den Austausch mit der Bevölkerung – ein Auftakt, der Denkanstöße gibt und das Motto des Festes »Kleine Stadt – großes Miteinander« lebendig macht.

Der traditionelle Krämermarkt lockt mit einer bunten Vielfalt an Ständen. Von Handarbeiten über liebevolle Dekorationen bis hin zu praktischen Alltagshelfern – hier ist für jeden etwas dabei. Ein Höhepunkt des Jacobi-Festes am Sonntagabend, dem 20. Juli: Das brillante Feuerwerk taucht den Himmel über Schrozberg in ein Farbenmeer und sorgt für einen unvergesslichen Ausklang. Rasante Fahrten und strahlende Gesichter – der Jahrmarkt begeistert mit Fahrgeschäften und Spielständen für Groß und Klein. Sportlich wird’s beim Hakro-Lauf, wo Laufbegeisterte ihr Können zeigen können. Ob man mitläuft oder anfeuert – die Stimmung ist mitreißend. Im Festzelt wartet ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Live-Musik, Tanz und guter Laune. Ein besonderes Highlight wird am Sonntag um 15.30 Uhr geboten: der Auftritt von TBi’s Funny Kids vor der Stadthalle. Für alle, die es ruhiger mögen, öffnet das gemütliche Café der Landfrauen in der Stadthalle seine Türen. Bei duftendem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen lässt sich das Fest entspannt genießen. Der prächtige Festumzug, der am Sonntag und Montag durch die Straßen von Schrozberg zieht, mit bunten Festwagen und musikalischer Begleitung macht diesen Programmpunkt zu einem echten Erlebnis.

Highlights

Do. 17. Juli, 19 Uhr: Politischer Abend mit Manuel Hagel, CDU

Fr. 18. Juli, 20 Uhr: Eröffnung des 73. Jacobi-Sommerfestes

Sa. 19. Juli, 17 Uhr: HAKRO Stadtlauf

So. 20. Juli, 22.30 Uhr: Brillant-Feuerwerk

Mo. 21. Juli, 19 Uhr: Unterhaltung und Festausklang im -Festzelt mit der »Gräni Gäng«

Jacobi-Fest, Do. 17. bis Mo. 21. Juli, Schrozberg, schrozberg.de