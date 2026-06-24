Jacobi-Fest Schrozberg 2026: Vier Tage voller Begegnungen, 17. bis 20.07.26

Wenn sich Schrozberg im Juli wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt verwandelt, ist klar: Das Jacobi-Fest steht vor der Tür. Vom 17. bis 20. Juli 2026 erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Tradition, Unterhaltung und vielen Gelegenheiten zum gemeinsamen Feiern – ganz nach dem Motto: »Kleine Stadt. Großes Miteinander.«

Ein beliebter Anziehungspunkt ist auch in diesem Jahr der traditionelle Krämermarkt, der mit seiner großen Auswahl zum Bummeln und Entdecken einlädt. Zwischen regionalen Angeboten, liebevoll gefertigten Produkten, Dekorationen und praktischen Alltagsideen findet sich für viele ein besonderes Stück zum Mitnehmen. Für leuchtende Augen sorgt am Sonntagabend, 19. Juli, das große Feuerwerk, das den Himmel über Schrozberg in farbenprächtige Bilder taucht und jedes Jahr zu den besonderen Momenten des Festwochenendes zählt. Wer Action und Unterhaltung sucht, kommt auf dem Jahrmarkt auf seine Kosten. Fahrgeschäfte, Spielstände und viele kleine Attraktionen sorgen für fröhliche Stunden und echtes Festplatzgefühl.

Sportlich wird es beim Hakro-Lauf, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können zeigen und Zuschauer die besondere Atmosphäre entlang der Strecke genießen können. Im Festzelt erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Unterhaltung und vielen Gelegenheiten zum gemeinsamen Feiern. Hier treffen sich Generationen – ob zum Zuhören, Tanzen oder einfach zum Genießen der besonderen Feststimmung. Etwas ruhiger, aber nicht weniger gesellig geht es im Café der Landfrauen in der Stadthalle zu. Dort laden Kaffee, selbstgebackene Kuchen und eine gemütliche Atmosphäre zum Verweilen ein. Auch ­Unternehmen und Aussteller aus der Region präsentieren sich auf dem Freigelände rund um den Festplatz und zeigen die Vielfalt und Stärke der heimischen Wirtschaft.

Ein Höhepunkt des Jacobi-Festes bleibt der große Festumzug am Sonntag und Montag: Mit aufwendig gestalteten Wagen, musikalischer Begleitung und kreativen Gruppen zieht er durch die Straßen und macht sichtbar, was Schrozberg auszeichnet – Zusammenhalt, Engagement und gelebte Gemeinschaft. Das Jacobi-Fest 2026 steht für Begegnung, Tradition und unvergessliche Erlebnisse – und zeigt einmal mehr, was Schrozberg besonders macht: Kleine Stadt. Großes Miteinander. Herzliche Einladung – die Veranstalter freuen sich auf viele ­Besucherinnen und Besucher!

Highlights:

Sa. 18. bis Mo. 20. Juli: Musik im Festzelt

Sa. 18. Juli: Hakro-Lauf

So. 19. Juli: Feuerwerk

So. 19. und Mo. 20. Juli: Festumzug, Krämermarkt

Jacobi-Fest Schrozberg, Fr. 17. bis Mo. 20. Juli, Schrozberg, schrozberg.de