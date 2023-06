Jacobi-Sommerfest Schrozberg

Vom 14. bis 17. Juli feiern die Schrozberger ihr traditionelles Jacobi-Sommerfest. Das abwechslungsreiche Festprogramm umfasst vier Tage Festzeltbetrieb, einen Krämermarkt, Biergarten, einen großen Vergnügungspark, Festzüge am Sonntag und Montag, ein Café in der Stadthalle, eine landwirtschaftliche Jungviehprämierung, ein großes Feuerwerk und ein Kinderfest.

Mit den Böllerschützen aus Gebsattel und dem Bieranstich durch die Bürgermeisterin Jacqueline Förderer werden die Festtage am Freitag mit der Bierprobe im Festzelt feierlich eröffnet. Dieser Abend soll traditionell ein »Abend der Vereine und Betriebe« sein, es können wieder Tische reserviert werden und es gibt vorab einen Verkauf von Verzehrmarken zum reduzierten Preis, erhältlich beim Musikverein Schrozberg. Es gibt Musik für jeden Geschmack. Bands und Akteure in verschiedenen Stilrichtungen begleiten die Festtage im Zelt. Auch Blasmusikfans kommen nicht zu kurz. Die Spielmannszüge, die bereits am Festumzug mitgewirkt haben, geben am Sonntagnachmittag nach dem Umzug ein Platzkonzert vor dem Biergarten und auch die Trachtengruppe wird dort noch einmal auftreten. Am Sonntagmorgen beginnt das Jacobifest ganz besinnlich mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt.

Tradition und ein Höhepunkt des Jacobi-Festes ist der Festzug, der am Sonntag und Montag, begleitet von Musikkapellen und Spielmannszügen, durch die Straßen von Schrozberg zieht. Auch in diesem Jahr wird der Umzug wieder von den Kindern der Schrozberger Schule, den Kindergärten und einer Vielzahl von Festwagen und Fußgruppen der örtlichen Vereine und Institutionen gestaltet. Ein großes Brillantfeuerwerk beendet gegen 22.30 Uhr den Jacobi-Sonntag. Der Jacobi-Montag gehört der Landwirtschaft und den Kindern. An der Stadthalle wird bereits morgens Jungvieh prämiert und anschließend an den Festzug beginnt das Kinderfest auf dem Festplatzgelände, wo es eine Spielwiese und Schausteller mit vielseitigem Programm wie Entenangeln, Schießbude, Karussell und Jump Street gibt. Sportliche Akzente setzt beim Jacobifest der HAKRO-Lauf am Samstag. Von den Bambinis bis zu den Erwachsenen kann jeder mitlaufen.

Es wird auf dem Markt am Sonntag und Montag selbst Genähtes, Hergestelltes, Gebasteltes, Gefilztes und Unikate geben. Auch werden Kräuter, Tees und Haushaltswaren, Insektenschutz, Sonnenschutz, Pendeltüren, Staubsauberzubehör und noch viel mehr angeboten. Die ortsansässigen Vereine Musikverein und der TSV bewirten gemeinsam das Festzelt. Die Landfrauen Schrozberg übernehmen das traditionelle Café in der Stadthalle am Sonntag- und Montagnachmittag.

Jacobi-Sommerfest, Fr. 14. bis Mo. 17. Juli, Festplatz, Schrozberg, schrozberg.de