Jakobimarkt: Markttreiben und Feiern in Hall, 25. bis 28.07.25

Von Freitag, 25. Juli bis Montag, 28. Juli findet ­wieder der jährliche Jakobimarkt in Schwäbisch Hall statt. Dann verwandelt sich ganz Schwäbisch Hall in einen Jahrmarkt. Seit über 800 Jahren findet hier ­einer der ältesten Märkte der Region statt. Der ­Krämermarkt auf dem Haalplatz und in der Innenstadt bietet von Samstagmorgen bis Montagabend alles an, was das Herz begehrt: Textilien, Leder- und Strickwaren, Haushalts- und Korbwaren sowie ­Reinigungs-, Pflege- und Kosmetikartikel und noch vieles mehr. Aufgrund des Auf- und Abbaus des Krämermarktes ist der Haalplatz vom Mittwoch, 23. Juli (6 Uhr) bis Dienstag, 29. Juli (12 Uhr) ­gesperrt.

Tolle Attraktionen und viel Programm für die ganze Familie bietet der Vergnügungspark, der schon seit über 50 Jahren auf den Kocherwiesen in Steinbach stattfindet. Ob eine Fahrt in einem der bunt ­beleuchteten Fahrgeschäften, Spaß bei zünftiger Musik im Festzelt oder Leckereien an den verschiedenen Imbiss- und Süßwarenständen: Hier ist für jeden etwas dabei! Das große Festzelt und der ­Biergarten sorgen am Festwochenende für ausgelassene Stimmung. Besonders die Musik steht im Mittelpunkt: An jedem Abend wird Live-Musik geboten und ein buntes Rahmenprogramm rundet das Fest ab. Eröffnet wird der Vergnügungspark traditionell mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Daniel Bullinger am Freitagabend. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Himmel über Steinbach mit funkelnden Feuerwerkskörpern rund 15 Minuten lang in ein buntes Lichtermeer verwandelt.

Ohne die Sponsoren des Jakobimarktes wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Die Stadt Schwäbisch Hall dankt der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, der Haller Löwenbräu und der Haller Wildbadquelle für ihre freundliche -Unterstützung.

Parksituation: Park & Ride Parkplätze stehen am Schulzentrum West und Schulzentrum Ost zur Verfügung. Die Shuttlebusse halten direkt an den Parkplätzen. Außerdem ist kostenfreies Parken im Parkhaus der Bausparkasse möglich von Freitag, 25. Juli, ab 20 Uhr bis Montag, 28. Juli 4 Uhr morgens. Nicht als Parkmöglichkeit zur Verfügung stehen der Haalplatz und auf Grund des Sicherheitskonzepts die Tullauer Straße sowie die Steinbacher Straße. Dort ist jeweils das Parken verboten. Ein ­Abschleppunternehmen kontrolliert regelmäßig die Strecken. Die Taxistellflächen befinden sich in der Steinbacher Straße zwischen den beiden Friedhöfen. Ebenfalls dort befinden sich die Behindertenparkplätze sowie die Möglichkeit zum Halten für Ein- und Ausstieg. Das Parkhaus Alte Brauerei ist aufgrund von Sanierungsarbeiten geschlossen.

Jakobimarkt, Fr. 25. bis Mo. 28. Juli, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de/jakobimarkt