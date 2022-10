Jazz & Einkauf: Freilicht-Konzerterlebnis und Shopping

Hochkarätiger Jazz und ein entspanntes Einkaufserlebnis, dafür steht seit mehr als 25 Jahren »Jazz & Einkauf« in Heilbronn. Am Sonntag, den 9. Oktober bietet das weit über die Region hinaus bekannte Musik-Event wieder Pop, Jazz, Swing und Loungemusik vom Feinsten. Und dabei trifft man musikalisch auf keine Unbekannten in der Szene. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem der mehrfach ausgezeichnete Jakob Manz mit seiner Band »The Jakob Manz Project«. Auch Künstler wie Gene Caberra und das Berta Epple Trio sorgen für Stimmung. Vielfältige Einflüsse transportieren die Musiker von Luciel und übertragen dabei Klänge vergangener Epochen mit Leichtigkeit in die Gegenwart. Limanja und das Trio Merlot sowie die Linda Kyei Band sorgen für weiteren jazzigen Ohrenschmaus. Darüber hinaus sind mobile Künstler als musikalische Leckerbissen unterwegs. dg

Jazz & Einkauf, So. 9. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt, Heilbronn, www.heilbronn.de