Jazz & Einkauf in Heilbronn (11.10.26)

Jazz in der City und entspanntes Shopping in der gesamten Stadt. Seit mehr als 25 Jahren präsentiert die Heilbronn Marketing GmbH im Oktober einen Sonntag lang Musik aus allen Stilrichtungen. Auf mehreren Bühnen gibt es hochkarätigen Pop, Jazz, Swing und Soulmusik. Die Künstler verwandeln die Innenstadt in eine Musikhochburg und versetzen die Besucher in Festivallaune. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Geschäfte in der City öffnen von 13 bis 18 Uhr und halten besondere Aktionen für Besucher bereit. Auch die Möbelmeile in Böckingen, Möbel Rieger und Pflanzen-Kölle in Neckargartach haben geöffnet.

So. 11. Oktober, 13 bis 18 Uhr, Innenstadt, Heilbronn

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