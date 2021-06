Johannes-Krämermarkt und „Sommer in der Stadt“

Am Donnerstag, 24. Juni findet der Johannes-Krämermarkt mit rund 90 Marktständen in der Künzelsauer Innenstadt statt. Der Krämermarkt wird am Donnerstagabend mit „Sommer in der Stadt“ ab 17 Uhr am Unteren Markt ergänzt.

Auch am Freitag, 25. Juni und Samstag, 26. Juni lädt die Stadtverwaltung Künzelsau am Unteren Markt zu „Sommer in der Stadt“ ein.

Johannes-Krämermarkt am Donnerstag, 24. Juni 2021

Am Donnerstag, 24. Juni preisen die Markthändler von 8.30 bis 18.00 Uhr ihre Waren in der Künzelsauer Innenstadt an. Markthändler, Einzelhändler und Stadtverwaltung laden nach Künzelsau ein. Ein gutes Warenangebot und eine kompetente Beratung präsentieren zusätzlich und ganzjährig die Künzelsauer Einzelhändler. Ein Mund-Nasen-Schutz, in Form einer FFP2-Maske oder medizinischen Maske, ist auf dem gesamten Marktgelände zu tragen.

Die Hauptstraße und der Obere Bach sind am Donnerstag, 24. Juni wegen des Johannes-Krämermarktes gesperrt, außerdem die Stuttgarter Straße ab der Alleekreuzung und die Komburgstraße. In der Stuttgarter Straße ist die Zufahrt zur Rathaustiefgarage frei. Auch die Komburgstraße ist für Anlieger aus Richtung Morsbach befahrbar. In der Stettenstraße und in der Keltergasse besteht absolutes Halteverbot. Die Stadtverwaltung bittet dringend darum, dieses einzuhalten, damit der Durchgangsverkehr nicht behindert wird. Die Bushaltestelle „Bären“ wird in die Austraße verlegt.

„Sommer in der Stadt“ am Unteren Markt von Donnerstag, 24. Juni bis Samstag, 26. Juni 2021

Ausklingen lassen kann man den Krämermarkt am Donnerstag, 24. Juni im Rahmen von „Sommer in der Stadt“ von 17 bis 20 Uhr am Unteren Markt mit der Live-Band Rockfever. Fortgesetzt wird „Sommer in der Stadt“ auch am Wochenende mit den Auftritten von Chris Reckwardt am Freitag, 25. Juni und der Band Shadow & Danny am Samstag, 26. Juni von 18 bis 21 Uhr am Unteren Markt. Schon vor den Auftritten sorgt der Jugendkulturverein Kokolores mit einem DJ und einem Essens- und Getränkeangebot für eine sommerliche Stimmung.

Der Eintritt ist frei. Die Inzidenzzahlen im Hohenlohekreis liegen erfreulicherweise unter 35 und damit fällt die Testpflicht für Aktivitäten im Freien. Deshalb brauchen Besucherinne und Besucher von „Sommer in der Stadt“ aktuell keinen Corona-Schnelltest vorlegen und müssen auch die Genesung oder Impfung beim Eintritt nicht nachweisen. Für die Kontaktnachverfolgung wird den Besucherinnen und Besuchern die Nutzung der Luca-App empfohlen. Alternativ können die Kontaktdaten auf Anmeldezetteln erfasst werden. Es gelten die allgemeinen und jeweils aktuellen Corona-Vorgaben und Hygiene-Vorschriften. Ein Mund-Nasen-Schutz, in Form einer FFP2-Maske oder medizinischen Maske, ist im eingegrenzten Bereich zu tragen, sofern die Besucher nicht an ihrem Tisch sitzen.

Bei Änderungen der Corona-Auflagen müssen Veranstaltungs-abende unter Umständen auch kurzfristig abgesagt werden. Regnet es, können die Veranstaltungen leider nicht stattfinden. Aktuelle Informationen werden kommuniziert über die städtische Homepage und über Facebook „Künzelsau – meine Stadt“ und Instagram „kuenzelsau.meinestadt“.