Johannes-Krämermarkt, 24.06.25

Am 24. Juni, wird die Künzelsauer Innenstadt erneut zur bunten Marktmeile: Der traditionelle Johannes-Krämermarkt lädt von 8.30 bis 18 Uhr zum Flanieren, Stöbern und Genießen ein. Rund einhundert Markthändler bieten ein vielseitiges Sortiment – von Kleidung, Schmuck und Spielwaren über Haushaltsartikel und Gewürze bis hin zur beliebten Marktwurst. Das breit gefächerte Angebot macht den Markt zu einem beliebten Treffpunkt für Gäste aus der ganzen Region. Etwas Besonderes erwartet die Besucherinnen und Besucher ab 10 Uhr am Unteren Markt: Die Genießer-Meile lockt mit einer großen Auswahl an Speisen und Getränken. Dort sorgt die Band »Ed’s Cafe« von 16 bis 20 Uhr mit Live-Musik für stimmungsvolle Unterhaltung. »Der Johannes-Krämermarkt ist ein fester Termin im Veranstaltungskalender und verbindet Einkaufserlebnis mit geselligem Beisammensein«, sagt Bürgermeister Stefan Neumann.

Di. 24. Juni, 8.30 bis 18 Uhr, Innenstadt, Künzelsau, kuenzelsau.de