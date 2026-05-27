Jubiläumswochenende 200 Jahre Heilquellen, 26. bis 28.06.26

Die ganze Vielfalt, Leistungsstärke und Kultur der Region Heilbronn-Franken in einer Großveranstaltung: Am Sonntag, 28. Juni, findet der »Regionaltag« im Herzen von Bad Mergentheim statt. Die Kurstadt feiert zugleich »200 Jahre Heilquellen«, das traditionelle Stadtfest pulsiert und die Geschäfte haben verkaufsoffen. Der Regionaltag ist als regionales Schaufenster für die Bürgerinnen und Bürger der Region Heilbronn-Franken konzipiert. Ziel der Veranstaltung ist es, die Begegnung innerhalb der Region zu fördern, ­ihre Menschen für die gemeinsame Region zu ­sensibilisieren, miteinander zu kommunizieren und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln.

Jubiläumswochenende 200 Jahre Heilquellen, Fr. 26. bis So. 28. Juni, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de