Jubiläums-Stadtfest in Neresheim, 26. bis 28.06.26

Mit einem hochkarätigen Konzert und einem vielseitigen Festprogramm feiert Neresheim Ende Juni das 30-jährige Jubiläum seines Stadtfestes. Drei Tage lang verwandelt sich die Innenstadt in eine große Festmeile. Den Auftakt zum Jubiläumswochenende bildet am Freitag, 26. Juni, ein besonderes musikalisches Highlight: Vanessa Mai wird auf dem Marienplatz ein großes Open-Air-Konzert geben. Die Künstlerin verspricht eine energiegeladene Bühnenshow. Fans dürfen sich sowohl auf ihre größten Erfolge als auch auf neue Songs freuen. Bereits vor dem Hauptact sorgt die Band »Urban Brass« für Stimmung. Im Anschluss an das Konzert übernimmt DJ Martinez die musikalische Unterhaltung und führt die Sommerparty auf dem Marienplatz bis in die Nacht fort.

Expand Foto: Sandro Brezger

Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juni, steht dann das eigentliche Stadtfest im Mittelpunkt. Traditionell eröffnet wird das Fest am Samstag mit einem großen Umzug in historischen Gewändern. Zahlreiche Gruppen und Vereine ziehen dabei durch die Innenstadt und sorgen für mittelalterliches Flair. Rund um den Marienplatz erwartet die Besucher anschließend ein umfangreiches Bewirtungsangebot mit schwäbischen und bayerischen Spezialitäten sowie internationalen Gerichten. Ergänzt wird das Programm durch Livemusik und Unterhaltung auf mehreren Bühnen. Ein besonderer Publikumsmagnet ist erneut das historische Lager im Stadtgarten. Gruppen aus verschiedenen europäischen Ländern schlagen dort ihre Lager auf und lassen vergangene Zeiten lebendig werden. Besucher können mittelalterliches Lagerleben hautnah erleben. Besonders bei Familien und Kindern erfreut sich das Lager seit Jahren großer Beliebtheit. Der Sonntag beginnt traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst. Anschließend lädt das Stadtfest zum Verweilen, Genießen und Feiern ein. Blasmusik, kulinarische Angebote und das Ambiente der Altstadt bildet den Abschluss des Jubiläumswochenendes.

Sommer Open-Air mit Vanessa Mai, Fr. 26. Juni, 19 Uhr

30. Stadtfest Neresheim, Sa. 27. & So. 28. Juni, Innenstadt, Neresheim, www.neresheim.de