Jubiläumstag „20 Jahre Audi Forum Neckarsulm“ am 10. Mai

Am 10. Mai 2005 öffneten sich erstmals die Türen des Audi Forum. Auf den Tag genau 20 Jahre später wird das große Jubiläum gebührend gefeiert. Es warten vielfältige Aktionen für die ganze Familie: faszinierende Experimente und Reimkunst auf der Bühne, Mitmachstationen für Kinder und Jugendliche, spannende Ausstellungen und überraschende Gewinnspiele. Beim Jubiläumskonzert am Abend sorgt die SROF Revival Band für Stimmung und einen tollen Abschluss des Tages.

Das Audi Forum Neckarsulm verwandelt sich an diesem Tag bei freiem Eintritt in eine große Aktionsfläche. Auf der Bühne gibt es über den ganzen Tag verteilt Poetry-Slam-Beiträge, unterhaltsame Kindershows und Musik von der Audi Big Band. Kinder und Jugendliche können sich auf abwechslungsreiche Mitmachaktionen freuen: spannende Go-Kart-Rennen, faszinierende Experimente und sportliche Challenges.

Die Sonderausstellung „Glanzstücke“ zeigt verschiedene Modelle der letzten 20 Jahre. Viele der ausgestellten Fahrzeuge wurden auf Hochglanz poliert. Live-Vorführungen von Assistenzsystemen und moderierte Fahrzeugvergleiche lassen Technik-Fans ins technologische Innenleben eines Audi blicken. Motorradfans aus der Region können sich bei kostenlosen Probefahrten der Ducati Roadshow in den Bann der legendären Marke aus Italien ziehen lassen.

Das Audi Forum wirft an diesem Tag auch einen ganz besonderen Blick auf die letzten 20 Jahre. Eine Themeninsel zeigt verschiedenste Exponate aus zwei Jahrzehnten Audi Forum Geschichte. Mit Fotos, Filmen, alten Veranstaltungsplakaten und vielem mehr, können Gäste in die Geschichte des Audi Forum eintauchen.

Auch der Audi Shop bietet eine spezielle Aktion zum Jubiläum an. Alle Fans der Marke mit den vier Ringen können ein gekauftes T-Shirt mittels Spraytechnik mit einem besonderen Motiv zu einem Unikat werden lassen. Unser Restaurant Nuvolari sorgt den ganzen Tag über für gastronomische Leckereien Freuen Sie sich schon jetzt auf einen unvergesslichen Tag! Der Eintritt ist frei.

Die SROF Revival Band bringt bei unserem Jubiläumskonzert ab 20 Uhr Stimmung auf die Tanzfläche.

Mit Songs aus den vergangenen Jahrzehnten sorgen die sechs Musiker aus der Region für einen tollen Abschluss des Jubiläumstags. Keine Band hat die letzten 20 Jahre des Audi Forum mit ihrem Sound so stark geprägt, wie die SROF Revival Band. Gäste erinnern sich noch gerne an die zahlreichen Oldie Nights im Audi Forum zurück. Die sechs Musiker aus der Region lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Sie spielen die größten Hits aus den 60ern, 70ern und 80ern: alles von Beat über Rock und Twist bis hin zu Reggae und Schlager.

Jubiläumstag „20 Jahre Audi Forum Neckarsulm“

Sa., 10. Mai 2025 | ab 11 Uhr | Audi Forum Neckarsulm

www.audi.de